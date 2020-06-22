ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر، إذ تتجه التعاملات نحو الملاذات الآمنة، وسط الارتفاع الكبير في عدد الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" وتأثير ذلك على سرعة تعافي الاقتصاد العالمي.
كما أن التوترات الجيوسياسية تدفع التعاملات نحو الذهب، إذ أعلنت الصين تفاصيل جديدة بشأن قانونها للأمن القومي الخاص بهونج كونج والذي يشير إلى أنه سيكون لديها سلطات شاملة على المدينة الآسيوية.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.6% إلى 1764.00 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:30 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما ارتفع عند 1774.80 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.
كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 0.5% عند 1752.67 دولار للأوقية، بعدما سجل 1758.54 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ 18 مايو.
وتراجع مؤشر الدولار- الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.1% إلى 97.523 نقطة.