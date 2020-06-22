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ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر

Time منذ 59 دقيقة
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ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر، إذ تتجه التعاملات نحو الملاذات الآمنة، وسط الارتفاع الكبير في عدد الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" وتأثير ذلك على سرعة تعافي الاقتصاد العالمي.

كما أن التوترات الجيوسياسية تدفع التعاملات نحو الذهب، إذ أعلنت الصين تفاصيل جديدة بشأن قانونها للأمن القومي الخاص بهونج كونج والذي يشير إلى أنه سيكون لديها سلطات شاملة على المدينة الآسيوية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.6% إلى 1764.00 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:30 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما ارتفع عند 1774.80 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 0.5% عند 1752.67 دولار للأوقية، بعدما سجل 1758.54 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ 18 مايو.

وتراجع مؤشر الدولار- الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.1% إلى 97.523 نقطة.

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أحدث التعليقات

زوروني كل سنة مره
ليه ياعريس حرام عليك والله جنبك قمر
زوروني كل سنة مره
شاطر ياقطيو
زورني كل سنة مره
نهاية مخزية للجميع المحاسب الشاذ والثلاثة اللي معه . اللهم ارزقني حسن الخاتمه يوم اللقاك ياربي اللهم لا تفتني في ديني وارني طريق الحق حقا وارزقني اتباعه وارني الباطل باطل وارزقني اجتنابة . لا اله الا اني ربي عليك توكلت وبك آمنت ولا ملجاء ولامنجى منك الا اليك . وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين
زوروني كل سنة مره
ياكثرهم اصحاب هالحركات واصبحت ظاهره ( من أمن العقوبة أساء الادب) غلظوا العقوبات يخاف الجميع ( اضرب العيبة يخاف الجمل ) المثل يقول
زوروني كل سنه مره
فقط 12 مليون والله قليلة

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