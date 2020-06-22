الإمارات تسمح بالتنقل بين مدن أبو ظبي

أبوظبي (صدى):
قررت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن الجائحة في إمارة أبوظبي، مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي، اليوم الاثنين، السماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة).
وأوضحت اللجنة، أن ذلك اعتباراً من 6 صباحاً يوم الثلاثاء 23 يونيو؛ فيما يأتي القرار بعد تحقيق أهداف حظر التنقل في إمارة أبوظبي، والمؤشرات الإيجابية لنسب الحالات المؤكدة من إجمالي فحوصات كوفيد-19.
ويتم التنقل داخل الإمارة تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطني ويستمر تقييد الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر، باستثناء حركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، وحملة التصاريح المسبقة، مع السماح بالخروج من الإمارة دون تصريح؛ فيما يستمر منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.