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الإمارات تسمح بالتنقل بين مدن أبو ظبي

Time منذ ساعة
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الإمارات تسمح بالتنقل بين مدن أبو ظبي

أبوظبي (صدى):
قررت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن الجائحة في إمارة أبوظبي، مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي، اليوم الاثنين، السماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة).

وأوضحت اللجنة، أن ذلك اعتباراً من 6 صباحاً يوم الثلاثاء 23 يونيو؛ فيما يأتي القرار بعد تحقيق أهداف حظر التنقل في إمارة أبوظبي، والمؤشرات الإيجابية لنسب الحالات المؤكدة من إجمالي فحوصات كوفيد-19.

ويتم التنقل داخل الإمارة تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطني ويستمر تقييد الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر، باستثناء حركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، وحملة التصاريح المسبقة، مع السماح بالخروج من الإمارة دون تصريح؛ فيما يستمر منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.

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أحدث التعليقات

زوروني كل سنة مره
ليه ياعريس حرام عليك والله جنبك قمر
زوروني كل سنة مره
شاطر ياقطيو
زورني كل سنة مره
نهاية مخزية للجميع المحاسب الشاذ والثلاثة اللي معه . اللهم ارزقني حسن الخاتمه يوم اللقاك ياربي اللهم لا تفتني في ديني وارني طريق الحق حقا وارزقني اتباعه وارني الباطل باطل وارزقني اجتنابة . لا اله الا اني ربي عليك توكلت وبك آمنت ولا ملجاء ولامنجى منك الا اليك . وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين
زوروني كل سنة مره
ياكثرهم اصحاب هالحركات واصبحت ظاهره ( من أمن العقوبة أساء الادب) غلظوا العقوبات يخاف الجميع ( اضرب العيبة يخاف الجمل ) المثل يقول
زوروني كل سنه مره
فقط 12 مليون والله قليلة

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