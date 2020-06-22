بالفيديو.. راموس يتربع على عرش أسطورة برشلونة ويدخل تاريخ «الليغا»

وكالات (صدى):
أحرز مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس هدف التقدم لفريقه أمام ريال سوسييداد ، ليساهم في فوز الفريق بنتيجة 2-1، ويدخل تاريخ الدوري الأسباني لكرة القدم، لحساب الأسبوع الـ30 من "الليغا".
وأوضحت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، بأن هذا الهدف يحمل رقم 68 لراموس في تاريخ مشاركاته في "الليغا"، ليصبح بذلك أفضل مدافع هداف في تاريخ المسابقة، متفوقا بهدف واحد على المدافع الأسطوري لبرشلونة، الهولندي رونالد كومان، الذي تراجع للمركز الثاني.
ويأتي مدافع ريال مدريد السابق فيرناندو هييرو في المركز الثالث في قائمة أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في "الليغا"، برصيد 60 هدفا، وحل بيري في المركز الرابع بـ52 هدفا، ثم روبرتو كارلوس في المركز الخامس بـ46 هدفا.