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بالفيديو.. راموس يتربع على عرش أسطورة برشلونة ويدخل تاريخ «الليغا»

Time منذ ساعة
Views 1386
بالفيديو.. راموس يتربع على عرش أسطورة برشلونة ويدخل تاريخ «الليغا»

وكالات (صدى):
أحرز مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس هدف التقدم لفريقه أمام ريال سوسييداد ، ليساهم في فوز الفريق بنتيجة 2-1، ويدخل تاريخ الدوري الأسباني لكرة القدم، لحساب الأسبوع الـ30 من "الليغا".

وأوضحت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، بأن هذا الهدف يحمل رقم 68 لراموس في تاريخ مشاركاته في "الليغا"، ليصبح بذلك أفضل مدافع هداف في تاريخ المسابقة، متفوقا بهدف واحد على المدافع الأسطوري لبرشلونة، الهولندي رونالد كومان، الذي تراجع للمركز الثاني.

ويأتي مدافع ريال مدريد السابق فيرناندو هييرو في المركز الثالث في قائمة أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في "الليغا"، برصيد 60 هدفا، وحل بيري في المركز الرابع بـ52 هدفا، ثم روبرتو كارلوس في المركز الخامس بـ46 هدفا.

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أحدث التعليقات

زوروني كل سنة مره
ليه ياعريس حرام عليك والله جنبك قمر
زوروني كل سنة مره
شاطر ياقطيو
زورني كل سنة مره
نهاية مخزية للجميع المحاسب الشاذ والثلاثة اللي معه . اللهم ارزقني حسن الخاتمه يوم اللقاك ياربي اللهم لا تفتني في ديني وارني طريق الحق حقا وارزقني اتباعه وارني الباطل باطل وارزقني اجتنابة . لا اله الا اني ربي عليك توكلت وبك آمنت ولا ملجاء ولامنجى منك الا اليك . وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين
زوروني كل سنة مره
ياكثرهم اصحاب هالحركات واصبحت ظاهره ( من أمن العقوبة أساء الادب) غلظوا العقوبات يخاف الجميع ( اضرب العيبة يخاف الجمل ) المثل يقول
زوروني كل سنه مره
فقط 12 مليون والله قليلة

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