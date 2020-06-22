نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 20%

Time منذ ساعة
Views 1319
شاهد.. ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 20%

الرياض (صدى):
كشف المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري (2020) إلى 20.37 %من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.

وأوضح المرصد، أنه يأتي ذلك مقارنة بـ 20.21 %من الربع نفسه من 2019، و18.61 % في 2018، و16.46 % في 2017، و16.79 %في 2016، و17.14 %في 2015، و15.63 % في 2014.

وأشار إلى أن عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الأول من هذا العام 1.712.571 مشتركاً من إجمالي المشتركين، من بينهم 66.78 %من الذكور، و33.22 % إناث؛ فيما حققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 24.01 %.

وجاء بعد ذلك الرياض بنسبة 20.72 %، ثم منطقة مكة المكرمة 20.46 %، ثم المدينة المنورة 18.14 %، وعسير بمعدل 15.98 %؛ بينما كانت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أعلى الأنشطة الاقتصادية تحقيقاً للتوطين الوظيفي بمعدل 83.01 %من العاملين في القطاع، تلتها أنشطة المنظمات الدولية 70.71 %.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زوروني كل سنة مره
ليه ياعريس حرام عليك والله جنبك قمر
زوروني كل سنة مره
شاطر ياقطيو
زورني كل سنة مره
نهاية مخزية للجميع المحاسب الشاذ والثلاثة اللي معه . اللهم ارزقني حسن الخاتمه يوم اللقاك ياربي اللهم لا تفتني في ديني وارني طريق الحق حقا وارزقني اتباعه وارني الباطل باطل وارزقني اجتنابة . لا اله الا اني ربي عليك توكلت وبك آمنت ولا ملجاء ولامنجى منك الا اليك . وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين
زوروني كل سنة مره
ياكثرهم اصحاب هالحركات واصبحت ظاهره ( من أمن العقوبة أساء الادب) غلظوا العقوبات يخاف الجميع ( اضرب العيبة يخاف الجمل ) المثل يقول
زوروني كل سنه مره
فقط 12 مليون والله قليلة

أخر الأخبار

الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول الخميس القادم
الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول الخميس القادم
Time منذ 5 ثواني Views 999
سوسن بدر تواجه شائعة خطوبتها بالظهور حافية القدمين (صورة)
سوسن بدر تواجه شائعة خطوبتها بالظهور حافية القدمين (صورة)
Time منذ 9 دقائق Views 1056
زوجة تطلب الخلع بعد 16 يوم من الزواج: صارحني بزواجه بأخرى
زوجة تطلب الخلع بعد 16 يوم من الزواج: صارحني بزواجه بأخرى
Time منذ 11 دقيقة Views 201
أبرز مميزات سيارة Nissan X-Trail 2020
أبرز مميزات سيارة Nissan X-Trail 2020
Time منذ 23 دقيقة Views 1083
«الحصيني»‏: رياح نشطة على عدة مناطق (صور)
«الحصيني»‏: رياح نشطة على عدة مناطق (صور)
Time منذ 30 دقيقة Views 1282
طرق طبيعية للعناية بالبشرة الدهنية في فصل الصيف
طرق طبيعية للعناية بالبشرة الدهنية في فصل الصيف
Time منذ 32 دقيقة Views 1115
روان بن حسين تحتفل بعيد الأب برسالة رومانسية لزوجها وصورة تجمعهم
روان بن حسين تحتفل بعيد الأب برسالة رومانسية لزوجها وصورة تجمعهم
Time منذ 38 دقيقة Views 249
بعد اختفائها لـ15 دقيقة عودة أيقونة تسجيل الأبناء ببرنامج «نور»
بعد اختفائها لـ15 دقيقة عودة أيقونة تسجيل الأبناء ببرنامج «نور»
Time منذ 45 دقيقة Views 1330
شركة ساسرف توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة
شركة ساسرف توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة
Time منذ 54 دقيقة Views 1320
ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر
ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر
Time منذ 59 دقيقة Views 1348