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أب يتخلى عن المشاعر الإنسانية ويلقي بطفله الوحيد في بئر

Time منذ 5 دقائق
Views 131
أب يتخلى عن المشاعر الإنسانية ويلقي بطفله الوحيد في بئر

فهمي محمد (صدى):
أقدم يمني على إلقاء طفله الوحيد الذي لم يتجاوز العامين في بئر ملئ بالمياه ، عقب خلافات أسرية. في جريمة مروعة اثارت فزع أهالي الضلع الجنوبي في البلاد.

وكانت تفاصيل القصة بأن، أخذ الرجل طفله، في وقت متأخر من الليل من منزله وحمله على كتفيه حتى وصل به إلى وادٍ في شمال منطقة الجليلة ورمى به داخل بئر ارتوازية للمياه، لينتشل الأهالي جثة الطفل، وسط حالة من الصدمة والذهول شهدتها المنطقة.

وأوضحت مصادر محلية، أن والد الطفل يعاني من حالة نفسية منذ سنوات، أشار بعض أهالي المنطقة إلى أنه يعيش أجواء خلافات أسرية.

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أحدث التعليقات

وخز القلم
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين ويغفر له ويثبته عند السؤال
وخز القلم
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين ويفغر له ويثبته عند السؤال
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه .
. راعــي الـددســـن .
هذا ماهو إختراع هذا شي قديم ومازال موجود .
. راعــي الـددســـن .
مِنـــــــــــــــــــتاز .👍👍.

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