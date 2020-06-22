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القيادة تهنئ الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى بذكرى اليوم الوطني لبلاده

Time منذ 12 دقيقة
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القيادة تهنئ الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الملكي الدوق هنري، الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دوقية لوكسمبورج الكبرى الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لصاحب السمو الملكي الدوق هنري، الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، راجياً لحكومة وشعب دوقية لوكسمبورج الكبرى الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

وخز القلم
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين ويغفر له ويثبته عند السؤال
وخز القلم
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين ويفغر له ويثبته عند السؤال
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه .
. راعــي الـددســـن .
هذا ماهو إختراع هذا شي قديم ومازال موجود .
. راعــي الـددســـن .
مِنـــــــــــــــــــتاز .👍👍.

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