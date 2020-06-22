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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

Time منذ 40 دقيقة
Views 1354
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف وأجزاء من المنطقة الوسطى كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين الليث إلى جازان وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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أحدث التعليقات

وخز القلم
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين ويغفر له ويثبته عند السؤال
وخز القلم
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين ويفغر له ويثبته عند السؤال
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه .
. راعــي الـددســـن .
هذا ماهو إختراع هذا شي قديم ومازال موجود .
. راعــي الـددســـن .
مِنـــــــــــــــــــتاز .👍👍.

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