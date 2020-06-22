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تسريبات جديدة: السراج يدفع 12 مليون دولار لأردوغان تكلفة التدخل العسكري بليبيا

Time منذ ساعة
Views 1446
تسريبات جديدة: السراج يدفع 12 مليون دولار لأردوغان تكلفة التدخل العسكري بليبيا

أنقرة (صدى):
كشفت تسريبات جديدة، عن تقديم حكومة فائز السراج في طرابلس مبلغ 12 مليون دولار، لتركيا التي تتدخل عسكريا في النزاع مع الجيش الوطني الليبي.

وتبين أن حكومة السراج أودعت 4 مليارات دولار في البنك المركزي التركي، بالاضافة الى 8 مليارات أخرى لدفع كلفة التدخل العسكري التركي بما فيها استئجار القوات والسفن التركية والمرتزقة والارهابيين السوريين.

وذكرت مصادر مطلعة أن تركيا نشرت في ليبيا أكثر من 70 طائرة مسيرة بسعر 5 ملايين دولارللطائرة الواحدة، ومئات العربات المدرعة بالاضافة الى آلاف المرتزقة السوريين الذين يتقاضى كل منهم حوالي 1500 دولار شهريا.

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أحدث التعليقات

وخز القلم
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين ويغفر له ويثبته عند السؤال
وخز القلم
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين ويفغر له ويثبته عند السؤال
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه .
. راعــي الـددســـن .
هذا ماهو إختراع هذا شي قديم ومازال موجود .
. راعــي الـددســـن .
مِنـــــــــــــــــــتاز .👍👍.

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