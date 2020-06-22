تسريبات جديدة: السراج يدفع 12 مليون دولار لأردوغان تكلفة التدخل العسكري بليبيا

أنقرة (صدى):
كشفت تسريبات جديدة، عن تقديم حكومة فائز السراج في طرابلس مبلغ 12 مليون دولار، لتركيا التي تتدخل عسكريا في النزاع مع الجيش الوطني الليبي.
وتبين أن حكومة السراج أودعت 4 مليارات دولار في البنك المركزي التركي، بالاضافة الى 8 مليارات أخرى لدفع كلفة التدخل العسكري التركي بما فيها استئجار القوات والسفن التركية والمرتزقة والارهابيين السوريين.
وذكرت مصادر مطلعة أن تركيا نشرت في ليبيا أكثر من 70 طائرة مسيرة بسعر 5 ملايين دولارللطائرة الواحدة، ومئات العربات المدرعة بالاضافة الى آلاف المرتزقة السوريين الذين يتقاضى كل منهم حوالي 1500 دولار شهريا.
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