" أندرتيكر " يصدم عشاق المصارعة الحرة

وكالات (صدى):
أعلن أسطورة المصارعة الحرة الأمريكية، " أندرتيكر" ، اعتزاله، أمس الأحد، بعد مشوار دام أكثر من 30 عاما.
وقال المصارع الملقب بألقاب عدة أشهرها "الحانوتي" : " أنا في مرحلة عمرية تجعلني اتخذ قرار الاعتزال " .
وقال أندرتيكر صاحب الـ 55 عاما: " إنه الوقت المناسب للرحيل عن الحلبة، ليس لدي حافز، ولا شيء أثبته مرة أخرى، ولا إنجاز أجري خلفه، أنا في النقطة التي يجب أن يبتعد راعي البقر عندها عن الحلبة، لم يعد أمامي شيء لأنجزه واللعبة تغيرت، وحان الوقت ليأتي شباب جدد، ويبدو أنه الوقت المناسب للابتعاد " .