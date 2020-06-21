إشارة غير مطمئنة من ألمانيا بارتفاع معدل انتشار الفيروس

برلين (صدى):
قفز معدل انتشار فيروس كورونا في ألمانيا، مما يرفع عدد الإصابات فوق المستوى المطلوب لاحتواء المرض على المدى الطويل.
ووصل معدل انتشار الفيروس إلى 2.88 أمس الأحد، ما يعني أن كل 100 مصاب سينقلون العدوى إلى 288 آخرين.
وذكر معهد روبرت كوخ للصحة العامة أنه جرى تسجيل إصابات جديدة في دور للرعاية ومستشفيات ومؤسسات لطالبي اللجوء ومصانع لتجهيز اللحوم وشركات خدمات لوجستية وفي مناسبات دينية وعائلية وبين عدد من اللاجئين وعمال بقطاع الزراعة.
وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا وفقا لبيانات المعهد 189822 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 8882.
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