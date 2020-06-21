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إشارة غير مطمئنة من ألمانيا بارتفاع معدل انتشار الفيروس

Time منذ ساعة
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إشارة غير مطمئنة من ألمانيا بارتفاع معدل انتشار الفيروس

برلين (صدى):
قفز معدل انتشار فيروس كورونا في ألمانيا، مما يرفع عدد الإصابات فوق المستوى المطلوب لاحتواء المرض على المدى الطويل.

ووصل معدل انتشار الفيروس إلى 2.88 أمس الأحد، ما يعني أن كل 100 مصاب سينقلون العدوى إلى 288 آخرين.

وذكر معهد روبرت كوخ للصحة العامة أنه جرى تسجيل إصابات جديدة في دور للرعاية ومستشفيات ومؤسسات لطالبي اللجوء ومصانع لتجهيز اللحوم وشركات خدمات لوجستية وفي مناسبات دينية وعائلية وبين عدد من اللاجئين وعمال بقطاع الزراعة.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا وفقا لبيانات المعهد 189822 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 8882.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
صَــح إلســـانك يخوي abdul .👍.
abdul
ليبيا لديها حكومة شرعية معترف بها دوليا ، وهي حكومة الوفاق الوطني . واي تفويض شرعي لازم ياتي من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. الانجرار والتستر ببرلمان طبرق ماهو الّا استغفال وخرفنة الشعب المصري والامة العربية.
مرني عند الغروب
ايوه ياخالي ما ينفع مه هؤلاء المرتزقه الا كذا . خلاها تقطع الخال في الكلام
مرني عند الغروب
إن صاحب الفكرة هي والدتهم التي كانت ترغب في المساهمة في الدخل القومي للبلد منذ إعلان رؤية 2030 . ..... ماشاء الله الوالده عندها بُعد ونظرة اقتصاديه .....................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
abdul
اذا الناس عاشت ٣ اشهر بدون حلاقين، معناها تقدر تعيش بدونهم دائما وابدا. وكذالك دور السِّنَما وملاعب كورة، و حمّام السّاونَة البخاري التركي. لانها ليست من ضروريات الحياة الدينية او الدنيوية. نحن لسْنا في وقت الطّفرة عندما كانت الريالات تتساقط من الاشجار. ومن يريد ان يضيّع ما تبقي من ماله في تلك الكماليات لا يلومنّ إلّا نفسه عند تغيّر الحال.

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