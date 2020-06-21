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وفاة زوجة عضو الشورى عبدالله الفوزان بعد أيام من اختراق "كورونا" لأسرته

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وفاة زوجة عضو الشورى عبدالله الفوزان بعد أيام من اختراق "كورونا" لأسرته

علي القحطاني (صدى):
أعلم عضو مجلس الشورى عبدالله الفوزان ، نبأ وفاة زوجته علياء عبدالله الرقابي، اليوم الأثنين، بعد أيام من إعلان إصابة عدد من أفراد أسرته بفيروس كورونا

وقال الفوزان عبر تغريدة على تويتر : ” إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتي علياء عبدالله الرقابي أم خالد فاللهم ياحي ياقيوم اجعلها من الشهداء واغفر لها وارحمها ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واجمعني بها مع نبيك وعبادك الصالحين في جنات النعيم وإنا لله وإنا إليه راجعون” .

وكان الفوزان قد أعلن قبل أيام إصابة عدد من أسرته بفيروس كورونا قائلاً :"” تسلل فيروس كورونا إلى بعض أفراد أسرتي رغم الحرص على الإحترازات … أسأل الله العلي القدير لهم ولكافة المصابين السلامة وأن يجعل ما أصابهم تكفيرا لذنوبهم … اللهم لك الحمد في السراء والضراء … لاتنسوهم من دعائكم لا حرمكم الله الأجر … وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوقع عدد من المواطنين أن زوجته توفت متأثرة بإصابتها بكورونا إلا أنه لم ينفي أو يؤكد النبأ.

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أحدث التعليقات

مرني عند الغروب
ايوه ياخالي ما ينفع مه هؤلاء المرتزقه الا كذا . خلاها تقطع الخال في الكلام
مرني عند الغروب
إن صاحب الفكرة هي والدتهم التي كانت ترغب في المساهمة في الدخل القومي للبلد منذ إعلان رؤية 2030 . ..... ماشاء الله الوالده عندها بُعد ونظرة اقتصاديه .....................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
abdul
اذا الناس عاشت ٣ اشهر بدون حلاقين، معناها تقدر تعيش بدونهم دائما وابدا. وكذالك دور السِّنَما وملاعب كورة، و حمّام السّاونَة البخاري التركي. لانها ليست من ضروريات الحياة الدينية او الدنيوية. نحن لسْنا في وقت الطّفرة عندما كانت الريالات تتساقط من الاشجار. ومن يريد ان يضيّع ما تبقي من ماله في تلك الكماليات لا يلومنّ إلّا نفسه عند تغيّر الحال.
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري

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