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مصر : «قواتنا ليست معتدية ونبحث عن حل سياسي في ليبيا»

Time منذ ساعتين
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مصر : «قواتنا ليست معتدية ونبحث عن حل سياسي في ليبيا»

القاهرة (صدى):
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن الجيش المصري ليس "قوات معتدية"، ولكن يعمل على حماية الأمن القومي.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن مصر تسعى إلى حل سياسي في ليبيا لإنهاء الصراع العسكري، قائلا : " دعونا كافة الأطراف لوقف إطلاق النار".

وتابع : "ما تفعله الدولة المصرية هو الدفاع عن أمنها القومي وشعبها"، لافتًا إلى أن القانون الدولي يسمح للدولة المصرية الدفاع عن أراضيها وأمنها القومي وحدودها.

وكانت مصر أكدت أمس على استعدادها للتدخل في أي وقت بالقوة لحماية أراضيها، فيما أكدت الممكلة والدول العربية على دعمهم الكامل لمصر.

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أحدث التعليقات

مرني عند الغروب
ايوه ياخالي ما ينفع مه هؤلاء المرتزقه الا كذا . خلاها تقطع الخال في الكلام
مرني عند الغروب
إن صاحب الفكرة هي والدتهم التي كانت ترغب في المساهمة في الدخل القومي للبلد منذ إعلان رؤية 2030 . ..... ماشاء الله الوالده عندها بُعد ونظرة اقتصاديه .....................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
abdul
اذا الناس عاشت ٣ اشهر بدون حلاقين، معناها تقدر تعيش بدونهم دائما وابدا. وكذالك دور السِّنَما وملاعب كورة، و حمّام السّاونَة البخاري التركي. لانها ليست من ضروريات الحياة الدينية او الدنيوية. نحن لسْنا في وقت الطّفرة عندما كانت الريالات تتساقط من الاشجار. ومن يريد ان يضيّع ما تبقي من ماله في تلك الكماليات لا يلومنّ إلّا نفسه عند تغيّر الحال.
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري

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