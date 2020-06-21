مصر : «قواتنا ليست معتدية ونبحث عن حل سياسي في ليبيا»

القاهرة (صدى):
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن الجيش المصري ليس "قوات معتدية"، ولكن يعمل على حماية الأمن القومي.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن مصر تسعى إلى حل سياسي في ليبيا لإنهاء الصراع العسكري، قائلا : " دعونا كافة الأطراف لوقف إطلاق النار".
وتابع : "ما تفعله الدولة المصرية هو الدفاع عن أمنها القومي وشعبها"، لافتًا إلى أن القانون الدولي يسمح للدولة المصرية الدفاع عن أراضيها وأمنها القومي وحدودها.
وكانت مصر أكدت أمس على استعدادها للتدخل في أي وقت بالقوة لحماية أراضيها، فيما أكدت الممكلة والدول العربية على دعمهم الكامل لمصر.