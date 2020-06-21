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«هلثي» للصناعات الغذائية يغش عبوات الماء والتجارة تعاقبه

Time منذ ساعتين
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«هلثي» للصناعات الغذائية يغش عبوات الماء والتجارة تعاقبه

حمود العنزي (صدى):
كشفت وزارة التجارة عن ثبوت مخالفة مصنع شركة هلثي الدولية للصناعات الغذائية المحدودة، الواقعة في القصيم، للاشتراطات الصحية في تعبئة المياه.

وشهرت التجارة بالمصنع بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت نتائج التحليل المختبرية.

وأثبتت النتائج وجود زيادة لمادة البرومات في المياه تجاوزت الكميات المسموح بها وفق المواصفات القياسية المعتمدة والخاصة بمياه الشرب المعبأة.

و تضمن الحكم على المصنع فرض غرامة مالية وإغلاق المصنع لمدة ستة أشهر والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

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أحدث التعليقات

مرني عند الغروب
ايوه ياخالي ما ينفع مه هؤلاء المرتزقه الا كذا . خلاها تقطع الخال في الكلام
مرني عند الغروب
إن صاحب الفكرة هي والدتهم التي كانت ترغب في المساهمة في الدخل القومي للبلد منذ إعلان رؤية 2030 . ..... ماشاء الله الوالده عندها بُعد ونظرة اقتصاديه .....................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
abdul
اذا الناس عاشت ٣ اشهر بدون حلاقين، معناها تقدر تعيش بدونهم دائما وابدا. وكذالك دور السِّنَما وملاعب كورة، و حمّام السّاونَة البخاري التركي. لانها ليست من ضروريات الحياة الدينية او الدنيوية. نحن لسْنا في وقت الطّفرة عندما كانت الريالات تتساقط من الاشجار. ومن يريد ان يضيّع ما تبقي من ماله في تلك الكماليات لا يلومنّ إلّا نفسه عند تغيّر الحال.
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري

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