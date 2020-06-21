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جمال ريال يتواقح على الجيش المصري «سيعودون في توابيت»

Time منذ 20 دقيقة
Views 1246
جمال ريال يتواقح على الجيش المصري «سيعودون في توابيت»

وكالات (صدى):
يبدو أن تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن الوضع في ليبيا، أربك مرتزقة قطر وتركيا، فجعلتهم يتطاولون على الجيش المصري.

وقال المرتزق جمال ريال: " تركيا لن تسمح بتقسيم ليبيا وتقسيم اليمن، وان وقع السيسي في فخ الشيطان فلن يتمكن من التكتم على ضحايا الجيش المصري وهم عائدون في توابيت ملفوفة بالعلم المصري ولن يعوض الرز الخليجي كل قطرة دم مصرية تسقط بالوكالة عن الشيطان على ارض شعب يدافع عن أرضه مصر " .

وأكد الرئيس السيسي، أن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد وقادر علي الدفاع عن أمن مصر داخل وخارج حدود الوطن؛ مضيفًا: " كونوا مستعدين لأي مهام" .

وشهدت الساعات الماضية، دعمًا كاملًا من عدة دول عربية للرئيس السيسي ومصر، مؤكدين على حقها الكامل في الحفاظ على أمنها.

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أحدث التعليقات

abdul
اذا الناس عاشت ٣ اشهر بدون حلاقين، معناها تقدر تعيش بدونهم دائما وابدا. وكذالك دور السِّنَما وملاعب كورة، و حمّام السّاونَة البخاري التركي. لانها ليست من ضروريات الحياة الدينية او الدنيوية. نحن لسْنا في وقت الطّفرة عندما كانت الريالات تتساقط من الاشجار. ومن يريد ان يضيّع ما تبقي من ماله في تلك الكماليات لا يلومنّ إلّا نفسه عند تغيّر الحال.
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
abdul
هذا لتوريط شعب مصر في حرب هم في غني عنها.
لادنيا ترحم ولا بشر تفهم
شنو استفدتوا؟؟ 😒 خسرتوا الدنيا والاخرة 🙂☕🍀 حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يسوي هيج

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