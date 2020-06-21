جمال ريال يتواقح على الجيش المصري «سيعودون في توابيت»

وكالات (صدى):
يبدو أن تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن الوضع في ليبيا، أربك مرتزقة قطر وتركيا، فجعلتهم يتطاولون على الجيش المصري.
وقال المرتزق جمال ريال: " تركيا لن تسمح بتقسيم ليبيا وتقسيم اليمن، وان وقع السيسي في فخ الشيطان فلن يتمكن من التكتم على ضحايا الجيش المصري وهم عائدون في توابيت ملفوفة بالعلم المصري ولن يعوض الرز الخليجي كل قطرة دم مصرية تسقط بالوكالة عن الشيطان على ارض شعب يدافع عن أرضه مصر " .
وأكد الرئيس السيسي، أن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد وقادر علي الدفاع عن أمن مصر داخل وخارج حدود الوطن؛ مضيفًا: " كونوا مستعدين لأي مهام" .
وشهدت الساعات الماضية، دعمًا كاملًا من عدة دول عربية للرئيس السيسي ومصر، مؤكدين على حقها الكامل في الحفاظ على أمنها.