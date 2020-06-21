نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

القطان: «بيان المملكة لدعم الرئيس السيسي يعكس متانة العلاقات»

Time منذ 39 دقيقة
Views 1349
القطان: «بيان المملكة لدعم الرئيس السيسي يعكس متانة العلاقات»

الرياض (صدى):
أشاد أحمد عبدالعزيز القطان، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية وسفير المملكة لدى مصر سابقًا، ببيان المملكة القوي الذي أصدرته لدعم مصر.

وقال "القطان" : " البيان القوي الذي أصدرته المملكة العربية السعودية حيال تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشان ليبيا يعكس متانة وقوة العلاقات السعودية المصرية ".

وأضاف: " وبالفعل فإن أمن مصر هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة وأمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن مصر " .

وأكدت المملكة على أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها، مشددة على وقوفها إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة.

 

اقرأ أيضًا:

المملكة تعلق على بيان السيسي: " أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمننا"

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
اذا الناس عاشت ٣ اشهر بدون حلاقين، معناها تقدر تعيش بدونهم دائما وابدا. وكذالك دور السِّنَما وملاعب كورة، و حمّام السّاونَة البخاري التركي. لانها ليست من ضروريات الحياة الدينية او الدنيوية. نحن لسْنا في وقت الطّفرة عندما كانت الريالات تتساقط من الاشجار. ومن يريد ان يضيّع ما تبقي من ماله في تلك الكماليات لا يلومنّ إلّا نفسه عند تغيّر الحال.
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
abdul
هذا لتوريط شعب مصر في حرب هم في غني عنها.
لادنيا ترحم ولا بشر تفهم
شنو استفدتوا؟؟ 😒 خسرتوا الدنيا والاخرة 🙂☕🍀 حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يسوي هيج

أخر الأخبار

شاهد.. انهيار سقف سيتي مول بالقطيف
شاهد.. انهيار سقف سيتي مول بالقطيف
Time منذ 4 دقائق Views 1137
عريس صكوه عين في ليلة زفافه
عريس صكوه عين في ليلة زفافه
Time منذ 7 دقائق Views 158
عفوية فوز الفهد
عفوية فوز الفهد
Time منذ 8 دقائق Views 158
باكستاني جاب العيد في اصحابه
باكستاني جاب العيد في اصحابه
Time منذ 8 دقائق Views 187
الزعل في وقت غلط
الزعل في وقت غلط
Time منذ 9 دقائق Views 158
ليفربول يتعادل مع إيفرتون في غياب صلاح
ليفربول يتعادل مع إيفرتون في غياب صلاح
Time منذ 11 دقيقة Views 1255
سرقة هاتف فتاة بطريقة ماكرة
سرقة هاتف فتاة بطريقة ماكرة
Time منذ 11 دقيقة Views 173
جمال ريال يتواقح على الجيش المصري «سيعودون في توابيت»
جمال ريال يتواقح على الجيش المصري «سيعودون في توابيت»
Time منذ 19 دقيقة Views 1243
استمرار الغرامات على التجمعات العائلية رغم العودة للحياة الطبيعية
استمرار الغرامات على التجمعات العائلية رغم العودة للحياة الطبيعية
Time منذ 21 دقيقة Views 1234
5 خطوات عليك فِعلها حال مخالطتك لشخص مُصاب بفيروس كورونا
5 خطوات عليك فِعلها حال مخالطتك لشخص مُصاب بفيروس كورونا
Time منذ 22 دقيقة Views 1265