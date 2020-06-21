القطان: «بيان المملكة لدعم الرئيس السيسي يعكس متانة العلاقات»

الرياض (صدى):
أشاد أحمد عبدالعزيز القطان، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية وسفير المملكة لدى مصر سابقًا، ببيان المملكة القوي الذي أصدرته لدعم مصر.
وقال "القطان" : " البيان القوي الذي أصدرته المملكة العربية السعودية حيال تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشان ليبيا يعكس متانة وقوة العلاقات السعودية المصرية ".
وأضاف: " وبالفعل فإن أمن مصر هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة وأمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن مصر " .
وأكدت المملكة على أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها، مشددة على وقوفها إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة.
اقرأ أيضًا: