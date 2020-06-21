وزير الصحة يتفاعل مع سفير نيوزيلندا بعد إجراء فحص كورونا

علي القحطاني (صدى):
علّق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على إجراء جيمس مونرو، سفير دولة نيوزيلندا لدى المملكة، فحص فيروس كورونا هو وعائلته.
وقال "الربيعة": "سعادة السفير، شكرًا لك على مشاركتك تجربتك الجيدة في الفحص. والحمد لله على سلامتك".
وكان السفير قد ذكر أنه " في الأسبوع الماضي أُصبت وأفراد عائلتي بما يشبه عوارض الإنفلونزا؛ فقررنا أن نجري فحص كوفيد-19 للتأكد من سلامتنا " ، مؤكدًا على: " تفاني الطاقم الطبي الذي يدير مراكز خدمة درايف ثرو في السعودية على الرغم من حرارة الصيف.. شكرًا جزيلاً " .
وتابع: "سألني الكثيرون عن نتيجة فحص كورونا بعد تغريدتي الأخيرة. حمدًا لله أن النتيجة سلبية".
واختتم: "شكرًا لسؤالكم، وأجدد الشكر لوزارة الصحة".