مرتزقة قطر يصورون نظامهم كحامين لقضايا المسلمين رغم مرور عقود على التطبيع

وكالات (صدى):
كان عام 1996 ميلاديًا، هو العام الأول في التطبيع بين النظام القطري وإسرائيل، إذ زار رئيس الوزراء الإسرائيلي الدوحة.
فبعد انقلاب حمد بن خليفة على والده، استفادت الدوحة من عملية السلام التي كانت جارية بين الفلسطينين والإسرائيليين، لتُعلن افتتاح مكتبًا تجاريًا للكيان المحتل في الدوحة.
كما تم توقيع آنذاك لبيع الغاز القطري إلى إسرائيل، وكانت الدوحة تتضرع بأن علاقتها مع إسرائيل ساهمت في حل قضايا وإشكالات كثيرة للفلسطيين.
لكن هذه العلاقات كانت تتضارب مع احتضان قطر لحركة حماس، ولعبت دورًا في انقلاب حماس على شرعية السلطة الفلسطينية، بواسطة دور كبير لحمد بن جاسم إذ يُشتبه أنه من حرّض حماس على ذلك.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الدعم القطري للإسرائيليين على الملأ ودون حرج، بينما يأتي إعلام و مرتزقة قطر يصورونهم كحامين لقضايا المسلمين و للقضية الفلسطينية.