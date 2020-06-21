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تحرير فتاة إيزيدية بعد 6 سنوات في جحيم داعش وصولًا إلى تركيا

Time منذ 41 دقيقة
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تحرير فتاة إيزيدية بعد 6 سنوات في جحيم داعش وصولًا إلى تركيا

وكالات (صدى):
عادت فتاة إيزيدية تدعى حليمة إلى أسرتها بعد 6 أعوام من القهر والعبودية بعد أن تم اختطافها عندما كانت تبلغ 16 من العراق على يد داعش.

وقالت أسرة الفتاة إنها شقيقته هربت مع العائلة من منطقة تل قصب في سنجار في 2014، ولكن التنظيم اعتقلهم وحجزهم، حتى وصلت أخيرا إلى سورية.

وأوضحت الأسرة أن أحد أمراء داعش ويدعى «أبو أنس البغدادي» أخذ حليمة سبية، وكان يعطيها أحيانا الهاتف للاتصال بأقربائها خصوصا أخاها علي الذي فر من قبضة الدواعش.

وأشارت أسرة الفتاة إلى أنه بعد مقتل البغدادي تم بيع حليمة إلى مجهولين لتفقد عندها أي صلة بهم وتختفي أخبارها.

وبعد سنوات وصلت إليهم رسالة عبر "واتساب" أكدت فيها حليمة أنها موجودة في تركيا مع رجل كبير في السن لم تحدد جنسيته، بعد أن «بيعت» عشرات المرات في سورية.

وكشف أهالي حليمة أنهم دفعوا نحو 10 آلاف دولار لإعادتها من تركيا عبر أحد الوسطاء العراقيين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
اذا الناس عاشت ٣ اشهر بدون حلاقين، معناها تقدر تعيش بدونهم دائما وابدا. وكذالك دور السِّنَما وملاعب كورة، و حمّام السّاونَة البخاري التركي. لانها ليست من ضروريات الحياة الدينية او الدنيوية. نحن لسْنا في وقت الطّفرة عندما كانت الريالات تتساقط من الاشجار. ومن يريد ان يضيّع ما تبقي من ماله في تلك الكماليات لا يلومنّ إلّا نفسه عند تغيّر الحال.
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
abdul
هذا لتوريط شعب مصر في حرب هم في غني عنها.
لادنيا ترحم ولا بشر تفهم
شنو استفدتوا؟؟ 😒 خسرتوا الدنيا والاخرة 🙂☕🍀 حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يسوي هيج

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