تحرير فتاة إيزيدية بعد 6 سنوات في جحيم داعش وصولًا إلى تركيا

وكالات (صدى):
عادت فتاة إيزيدية تدعى حليمة إلى أسرتها بعد 6 أعوام من القهر والعبودية بعد أن تم اختطافها عندما كانت تبلغ 16 من العراق على يد داعش.
وقالت أسرة الفتاة إنها شقيقته هربت مع العائلة من منطقة تل قصب في سنجار في 2014، ولكن التنظيم اعتقلهم وحجزهم، حتى وصلت أخيرا إلى سورية.
وأوضحت الأسرة أن أحد أمراء داعش ويدعى «أبو أنس البغدادي» أخذ حليمة سبية، وكان يعطيها أحيانا الهاتف للاتصال بأقربائها خصوصا أخاها علي الذي فر من قبضة الدواعش.
وأشارت أسرة الفتاة إلى أنه بعد مقتل البغدادي تم بيع حليمة إلى مجهولين لتفقد عندها أي صلة بهم وتختفي أخبارها.
وبعد سنوات وصلت إليهم رسالة عبر "واتساب" أكدت فيها حليمة أنها موجودة في تركيا مع رجل كبير في السن لم تحدد جنسيته، بعد أن «بيعت» عشرات المرات في سورية.
وكشف أهالي حليمة أنهم دفعوا نحو 10 آلاف دولار لإعادتها من تركيا عبر أحد الوسطاء العراقيين.