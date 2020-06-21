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محاضرة طبية تجهز الأهلي قبل بداية التدريبات

Time منذ ساعة
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محاضرة طبية تجهز الأهلي قبل بداية التدريبات

ماجد محمد (صدى):
بدأ لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والإداريين والجهاز الطبي والعاملين في إدارة كرة القدم بالحضور إلى مقر النادي مساء اليوم استعدادا لبدء التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد قرار رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية بداية من اليوم الأحد 29 شوال الموافق 21 يونيو.

وعقد منسوبي وزارة الصحة محاضرة للاعبين والجهاز الطبي عن البروتوكول الطبي المتبع في التدريبات والمباريات حسب تعليمات وزارة الرياضة مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، داخل كافة المنشآت حرصا على سلامة جميع المنسوبين.

وكان رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ عبدالإله بن معتوق مؤمنة قد عقد اجتماعا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بحضور نائبه الدكتور ياسر محروس، والرئيس التنفيذي الأستاذ طريف حلواني، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور عمر أبو العلا والأستاذ خالد الشهري، والمدير التنفيذي لكرة القدم الأستاذ محمد الحارثي، هنأ من خلاله اللاعبين على عودة النشاط الرياضي من جديد مقدما لهم شكره باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة على وقفتهم مع ناديهم أثناء فترة توقف المسابقات الرياضية بسبب جائحة كورونا خاصة في الحفاظ على الجاهزية البدنية من خلال التدريبات الإنفرادية.

وقال رئيس النادي" لدي ثقة كبيرة في عناصر الفريق الحالية في تحقيق الانتصارات المتتالية في هذا الوقت الهام من عمل المنافسات المحلية والخارجية والتي تشمل كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبطولة دوري أبطال آسيا" .

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أحدث التعليقات

abdul
اذا الناس عاشت ٣ اشهر بدون حلاقين، معناها تقدر تعيش بدونهم دائما وابدا. وكذالك دور السِّنَما وملاعب كورة، و حمّام السّاونَة البخاري التركي. لانها ليست من ضروريات الحياة الدينية او الدنيوية. نحن لسْنا في وقت الطّفرة عندما كانت الريالات تتساقط من الاشجار. ومن يريد ان يضيّع ما تبقي من ماله في تلك الكماليات لا يلومنّ إلّا نفسه عند تغيّر الحال.
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
abdul
هذا لتوريط شعب مصر في حرب هم في غني عنها.
لادنيا ترحم ولا بشر تفهم
شنو استفدتوا؟؟ 😒 خسرتوا الدنيا والاخرة 🙂☕🍀 حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يسوي هيج

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