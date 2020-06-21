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آرثر ميلو يغير موقفه من البقاء في برشلونة ويعطي أمل ليوفنتوس

Time منذ ساعة
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آرثر ميلو يغير موقفه من البقاء في برشلونة ويعطي أمل ليوفنتوس

وكالات (صدى):
قالت مصادر إن لاعب برشلونة آرثر ميلو غير وجهة نظره فيما يخص استمراره مع برشلونة بعد أن كان متمسكا بالبقاء.

وأوضحت المصادر إأن ميلو منفتح على الانتقال إلى يوفنتوس، ما يعني تغيرًا لافتًا في موقف اللاعب.

وأوضحت الشبكة أن ميلو، البالغ من العمر 23 عامًا، بدأ التحدث مع يوفنتوس، ما يفتح الباب أمام إتمام صفقة تبادلية بين برشلونة والبيانكونيري؛ حيث عرض النادي الإيطالي على اللاعب راتبًا سنويًا يبلغ 5 ملايين يورو، وهو ضعف ما يتقاضاه اللاعب البرازيلي مع برشلونة، الأمر الذي دفع اللاعب لتقييم العرض مع وكيل أعماله.

وأشارت الشبكة إلى أن الصفقة قد تتم في 30 يونيو الحالي.

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أحدث التعليقات

abdul
اذا الناس عاشت ٣ اشهر بدون حلاقين، معناها تقدر تعيش بدونهم دائما وابدا. وكذالك دور السِّنَما وملاعب كورة، و حمّام السّاونَة البخاري التركي. لانها ليست من ضروريات الحياة الدينية او الدنيوية. نحن لسْنا في وقت الطّفرة عندما كانت الريالات تتساقط من الاشجار. ومن يريد ان يضيّع ما تبقي من ماله في تلك الكماليات لا يلومنّ إلّا نفسه عند تغيّر الحال.
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
abdul
هذا لتوريط شعب مصر في حرب هم في غني عنها.
لادنيا ترحم ولا بشر تفهم
شنو استفدتوا؟؟ 😒 خسرتوا الدنيا والاخرة 🙂☕🍀 حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يسوي هيج

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