آرثر ميلو يغير موقفه من البقاء في برشلونة ويعطي أمل ليوفنتوس

وكالات (صدى):
قالت مصادر إن لاعب برشلونة آرثر ميلو غير وجهة نظره فيما يخص استمراره مع برشلونة بعد أن كان متمسكا بالبقاء.
وأوضحت المصادر إأن ميلو منفتح على الانتقال إلى يوفنتوس، ما يعني تغيرًا لافتًا في موقف اللاعب.
وأوضحت الشبكة أن ميلو، البالغ من العمر 23 عامًا، بدأ التحدث مع يوفنتوس، ما يفتح الباب أمام إتمام صفقة تبادلية بين برشلونة والبيانكونيري؛ حيث عرض النادي الإيطالي على اللاعب راتبًا سنويًا يبلغ 5 ملايين يورو، وهو ضعف ما يتقاضاه اللاعب البرازيلي مع برشلونة، الأمر الذي دفع اللاعب لتقييم العرض مع وكيل أعماله.
وأشارت الشبكة إلى أن الصفقة قد تتم في 30 يونيو الحالي.