«التقاعد» توفر جميع الخدمات والمعاملات إلكترونيًا

الرياض (صدى):
أكدت المؤسسة العامة للتعاقد، أنه يمكن تنفيذ جميع الخدمات والمعاملات إلكترونياً من خلال بوابة خدمات التقاعد الإلكترونية، بشكل ذاتي ومباشر ودون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.
وأوضحت أن الخدمات هي " حاسبة المعاش التقاعدي، ضم كدمة حكومي، التحقق من التعريف بالمعاش، والبيانات المالية، ومتابعة الطلبات، وتخصيص المستفيدين، والتعريف بالمعاش، وضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية تبادل منافع، العناية بالعملاء، بيانات الخدمة، الإبلاغ عن وفاة متقاعد، تغيير حالة مستفيد، خدمة تظلم، إخطار العودة إلى العمل، بيانات المستفيدين " .
ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الرابط التالي هنــــــا .