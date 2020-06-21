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«التقاعد» توفر جميع الخدمات والمعاملات إلكترونيًا

Time منذ 21 ساعة
Views 1733
«التقاعد» توفر جميع الخدمات والمعاملات إلكترونيًا

الرياض (صدى):
أكدت المؤسسة العامة للتعاقد، أنه يمكن تنفيذ جميع الخدمات والمعاملات إلكترونياً من خلال بوابة خدمات التقاعد الإلكترونية، بشكل ذاتي ومباشر ودون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

وأوضحت أن الخدمات هي " حاسبة المعاش التقاعدي، ضم كدمة حكومي، التحقق من التعريف بالمعاش، والبيانات المالية، ومتابعة الطلبات، وتخصيص المستفيدين، والتعريف بالمعاش، وضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية تبادل منافع، العناية بالعملاء، بيانات الخدمة، الإبلاغ عن وفاة متقاعد، تغيير حالة مستفيد، خدمة تظلم، إخطار العودة إلى العمل، بيانات المستفيدين " .

ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الرابط التالي هنــــــا  .

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
بالتوفيق للجميع،
واضح*** وصريح***
ماشاء الله 1000 مبرووووووووووووووووووك.
واضح*** وصريح***
الله يشافيهم،ويجعل غيرهم يعتبر،مما أصابهم..
مبارك سالم آل ضرمان
تسلم يا خالد الهيل عليك بهخم
. راعــي الـددســـن .
اووووووووووف .😱.

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