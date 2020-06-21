إصابة 2 من أفراد الدفاع المدني في حريق مستشفى المخواه

الباحة (صدى):
تعرَّض اثنين من أفراد الدفاع المدني، إلى الإصابة أثناء محاولة السيطرة على حريق مستشفى المخواة الجديد.
وأعلن العقيد جمعان بن دايس الغامدي، الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، أن مركز القيادة والتوجيه تلقى بلاغًا اليوم في تمام الساعة 14:37 مفاده وقوع حريق داخل مستشفى المخواة الجديد (تحت الإنشاء).
وأشار إلى أنه تم تحريك ثلاث فِرَق إطفاء وإنقاذ من إدارة المخواة، واتضح أن الحريق داخل وحدة سكنية (بركس) خارج المستشفى تابعة لشركة متعهد الصيانة بالمستشفى.
وأكد أنه تم احتراق بركس مع تضرر 3 بركسات أخرى مجاورة، تُستخدم سكنًا لعمال الشركة المشغلة، وتمت السيطرة على الحريق والمحافظة على 7 بركسات.
وأضاف أنه تم دعم الموقف بعدد 6 فِرَق إطفاء من إدارة قلوة وإدارة الباحة ومركز الدفاع المدني بعقبة الباحة، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات عدا إصابة عدد 2 من أفراد الدفاع المدني بجهد حراري في موقع الحادث، وتم نقلهم لمستشفى المخواة العام وهم بصحة جيدة، مؤكدًا ان إجراءات التحقيق مستمرة لمعرفة أسباب الحادث.