تعديلات خطيرة لا تجريها على سيارتك

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يلجأ البعض إلى بعض التعديلات في سيارته ولكن تكون تعديلات عشوائية تؤدي إلى أضرار كبيرة وينتج عنه حوادث مرورية .
ويسعى الكثير إلى إضافة تيربو للمحرك، أو تهبيط السيارة إلى حدود غير آمنة، وإضافة النيتروس و التيربو والتي تضر بنظام العادم ضرر كبير.
ويضيف البعض عدد من الأجزاء إلى السيارة ومنها إضافة قطع جديدة إلى المحرك لكي يزيد قوته الحصانية، وترجع خطورتها إلى عدم ملائمتها للوزن الأصلي للسيارة وحاجتها للمزيد من التغييرات الأخرى.
كما يلجأ البعض إلى تغيير أنظمة العادم بأخرى رياضية لرفع قدرة المحرك، ولكي تضخم من صوته مما يسبب إزعاجا للآخرين ويؤدي إلى ارتفاع نسبة الغازات الضارة.
وخفض ارتفاع السيارة يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة وتضرر الأجزاء السفلى منها أثناء السير على السرعات العالية مما يضر بالسلامة العامة سواء لمالك السيارة أو للمحيطين حوله.