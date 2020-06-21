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جامعة حائل تنفي عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة

Time منذ 17 دقيقة
Views 1264
جامعة حائل تنفي عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة

حائل (صدى):
أعلنت جامعة حائل، عدم صحة ما يتم تداولة بشأن عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.

وأكدت الجامعة، أن التغريدة المتداولة في هذا الشأن لا علاقة لها بحساب الجامعة الرسمي في منصة تويتر.

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أحدث التعليقات

زائر
باقي له موسم مع الهلال
صندله بنت جمعان
وشقربك يا رحمة من تيه الهروج صاح الله عليك يا الدلفغه حيلي عن تيه الهروج لا تمسك الحكومه والله ليمسونك يا بقعاء
ابوفهد الحبلاني العنزي
الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطرالأخــلاق الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك اجعل لنفسك عمراً لا ينتهي بأعمالك بأخلاقك وبروعة ابتسامتك ولتكن غائباً حاضراً بكل مكان مررت به
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم ووالداي وجميع أموات المسلمين.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للطرفين ويستاهل كل خير الكابتن الخلوق عوض خميس(( الصملة)).

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