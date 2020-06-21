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عملية شفط دهون تقتل مدونة شهيرة والمستشفى أخفت خبر وفاتها 3 أيام

Time منذ ساعتين
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عملية شفط دهون تقتل مدونة شهيرة والمستشفى أخفت خبر وفاتها 3 أيام

مليكة فؤاد (صدى):
توفت المدونة الشهيرة المغربية إيمان بنسمينة البالغة من العمر 32 عاما، بسبب جراحة تجميلية لشفط الدهون، إلا أنه تم إخفاء نبأ الوفاة منذ 3 أيام.

وكشفت أسرة المدونة تفاصيل وفاتها، قائلين: "أبقوها في غرفة العمليات لمدة 8 ساعات، وأخفوا حالتها لمدة 3 أيام، حيث أخبروا العائلة بأنه مع كوفيد-19، لن يتمكنوا من الدخول لرؤيتها في غرفتها".

وتوجهت عائلة الضحية إلى النيابة العامة لتقديم شكوى في الحادث مطالبة بإخضاع جثة الشابة للخبرة الطبية بعدما سلمت لها إدارة المصحة تقريرا تنفي فيه وقوع خطأ طبي.

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أحدث التعليقات

مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
abdul
هذا لتوريط شعب مصر في حرب هم في غني عنها.
لادنيا ترحم ولا بشر تفهم
شنو استفدتوا؟؟ 😒 خسرتوا الدنيا والاخرة 🙂☕🍀 حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يسوي هيج
لادنيا ترحم ولا بشر تفهم
شنو استفدتم؟ خسرتوا الدنيا والاخرى حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يسوي هيج

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