أول تعليق من حامد البلوي على تعيينه مديرًا تنفيذيا لنادي الاتحاد

نواف السالم (صدى):
خرج حامد البلوي، في أول تعليق له بعد تعيينه مديرًا تنفيذيا لنادي الاتحاد، مؤكدًا على العمل يد واحدة لعودة الفريق مرة أخرى.
وقال البلوي: "أشكر مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار الحائلي على ثقتهم، سائلًا العلي القدير التوفيق في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل العميد " .
وأضاف: " ومن منطلق ثقتي الكبيرة في إخواني اللاعبين وإخلاصهم للشعار والتي كانت من أهم أسباب قبولي هذا التحدي؛ سنعمل يداً واحدة أجهزة إدارية وفنية ولاعبين من أجل عودة الاتحاد وإسعاد جماهيره الوفية التي سيكون تأثيرها حاضر حتى وإن خلت منها المدرجات " .
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