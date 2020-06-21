نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

وزير التعليم يعتمد الإطار التنظيمي لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي عن بُعد

Time منذ 58 دقيقة
Views 1340
وزير التعليم يعتمد الإطار التنظيمي لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي عن بُعد

عادل الحربي (صدى):
اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الإطار التنظيمي لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لعام 1441هـ/2020م (المرحلة الثالثة- عن بُعد)، المقرر تنفيذه ابتداء من تاريخ 1441/11/7هـ، الموافق 2020/6/28م، أثناء الإجازة الصيفية وفترة عودة الهيئة التعليمية، من خلال توفير خيارات متنوعة من البرامج التطويرية النوعية، وبما ينعكس إيجابًا على تحسين الممارسات التعليمية، ونواتج التعلم.

وتأتي المرحلة الثالثة من المشروع؛ استكمالاً لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي في مرحلتيه السابقتين، والذي شمل جميع مناطق ومحافظات المملكة، وبمشاركة فاعلة من الجامعات السعودية، حيث يهدف المشروع إلى رفع مستوى الأداء المهني في ضوء المعايير المهنية للمعلم؛ للمساهمة في تجويد نواتج التعلم، وتقديم برامج تخصصية عامة متنوعة وفق احتياجات التطوير المهني بصورة مستمرة، وإعادة ورفع مستوى التأهيل العلمي والمهني لشاغلي الوظائف التعليمية، من خلال استثمار قنوات التعليم عن بُعد في وزارة التعليم، وتطبيقات التقنية الحديثة.

كما يركز المشروع على دعم شاغلي الوظائف التعليمية للحصول على نقاط التطوير المهني، واستيفاء متطلبات الترقية، وتعزيز ثقافة التطوير المهني لإيجاد لغة مهنية مشتركة بين التربويين، إضافة إلى دعم الجاهزية للتعليم والتعلم من بداية العام الدراسي، وتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية التربوية والتعليمية.

ويستثمر المشروع الخبرات النوعية لدى شاغلي الوظائف التعليمية من العائدين من برامج الابتعاث (خبرات ، حملة المؤهلات العليا من الماجستير والدكتوراه)، كما يعمل على تحسين قدرات شاغلي الوظائف التعليمية في مجال اللغات، واختبارات تحديد المستوى، وتوفير بيئة مرنة لربط المتدربين بمصادر التدريب المتنوعة على نطاق واسع زمانياً ومكانياً.

ويندرج تحت الإطار التنظيمي للمشروع، تخصيص ما نسبته 60% من البرامج التدريبية في خطة التدريب الصيفي لكل إدارة من الإدارات العامة للتعليم المشاركة بإدارة عمليات التدريب عن بُعد، وما نسبته 40% من البرامج التدريبية تخصص لإدارات التعليم المرتبطة بها، بحيث تستفيد الإدارة العامة من النسبة المتبقية في حال اكتفاء البرامج من إدارات التعليم المرتبطة، وألا تقل عدد الأيام التدريبية عن يوم تدريبي واحد، أو إجمالي عدد الساعات لا يقل عن 4 ساعات كحد أدنى، ولا تزيد عن ثلاثة أيام تدريبية أو إجمالي ساعات لا يزيد عن 12 ساعة، و بما يتناسب مع طبيعة ومحتوى البرنامج التدريبي، وأن يكون عدد المتدربين في البرنامج التدريبي الواحد 25 - 100 متدرباً.

ونصت ضوابط اختيار منصات التدريب " عن بُعد" أن تتمتع بمستوى عال في الأمن السيبراني، وتحتوي على الأدوات الأساسية التي يحتاجها المدرب، وتمكن المتدرب من تحميل جميع صيغ الملفات التي تخدم العملية التدريبية، وتتوافق مع البرمجيات وأنظمة التشغيل المختلفة، إضافة إلى تقديمها الحزم التدريبية باللغة العربية وبطريقة ميسرة ومفهومة، وتحقق التفاعلية بين العناصر الثلاثة المدرب والمتدرب والمحتوى التدريبي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
باقي له موسم مع الهلال
صندله بنت جمعان
وشقربك يا رحمة من تيه الهروج صاح الله عليك يا الدلفغه حيلي عن تيه الهروج لا تمسك الحكومه والله ليمسونك يا بقعاء
ابوفهد الحبلاني العنزي
الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطرالأخــلاق الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك اجعل لنفسك عمراً لا ينتهي بأعمالك بأخلاقك وبروعة ابتسامتك ولتكن غائباً حاضراً بكل مكان مررت به
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم ووالداي وجميع أموات المسلمين.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للطرفين ويستاهل كل خير الكابتن الخلوق عوض خميس(( الصملة)).

أخر الأخبار

شرطة المنطقة الشرقية: القبض على تشكيل عصابي تورط بسرقة 51 سيارة
شرطة المنطقة الشرقية: القبض على تشكيل عصابي تورط بسرقة 51 سيارة
Time منذ دقيقتين Views 1062
بالفيديو.. انعدام التباعد في مدرسة لتعليم القيادة بالطائف
بالفيديو.. انعدام التباعد في مدرسة لتعليم القيادة بالطائف
Time منذ 4 دقائق Views 1121
تعديلات خطيرة لا تجريها على سيارتك
تعديلات خطيرة لا تجريها على سيارتك
Time منذ 5 دقائق Views 1063
هجوم على عدنان جستنيه إثر تغريدة مثيرة «لماذا زعلت الشمس؟»
هجوم على عدنان جستنيه إثر تغريدة مثيرة «لماذا زعلت الشمس؟»
Time منذ 6 دقائق Views 1148
شاهد.. صالونات الحلاقة بشكل غير متوقع في أول يوم للعودة
شاهد.. صالونات الحلاقة بشكل غير متوقع في أول يوم للعودة
Time منذ 9 دقائق Views 1201
جامعة حائل تنفي عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة
جامعة حائل تنفي عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة
Time منذ 16 دقيقة Views 1260
5 إجراءات احترازية لإمارة مكة المكرمة بالتزامن مع عودة الحياة الطبيعية (فيديو)
5 إجراءات احترازية لإمارة مكة المكرمة بالتزامن مع عودة الحياة الطبيعية (فيديو)
Time منذ 30 دقيقة Views 1296
الإطاحة بأحد أباطرة المخدرات الدوليين الذي نفذ هجمات بالقنابل
الإطاحة بأحد أباطرة المخدرات الدوليين الذي نفذ هجمات بالقنابل
Time منذ 31 دقيقة Views 1181
جيسي عبده تنشر صورة لوالدها الراحل وتوجه رسالة مؤلمة: "قلبي محروق"
جيسي عبده تنشر صورة لوالدها الراحل وتوجه رسالة مؤلمة: "قلبي محروق"
Time منذ 34 دقيقة Views 1273
ريال مدريد اتخذ قرار بشأن مارتن أويغارد
ريال مدريد اتخذ قرار بشأن مارتن أويغارد
Time منذ 35 دقيقة Views 1316