زوج يُجبر زوجته على الإنفاق عليه ويبتّزها بطفلها

القاهرة (صدى):
رفعت زوجة مصرية، دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، بعد جلوسه من العمل واعتماده على راتبها في النفقات.
وأكدت الزوجة في دعواها، أن زوجها قام بتعنيفها وابتزازها ماديًا مقابل السماح لها برؤية طفلها مردداً :"يا تصرفي علي يا ملكيش عيال عندي".
وأكدت الزوجة أنها عاشت:" 3 سنوات فى جحيم الحياة الزوجية، بعد رفض النصح لترك المكوث بالمنزل، والخروج للعمل، وترك أصدقاء السوء، والجلوس لمدة تتجاوز 11ساعة يومياً برفقتهم".
وتابعت :" مأساة عشتها بمنزل الزوجية، بسبب الخلافات المادية بيني وزوجي الذي أحب أن يعيش عاله على ويصبح عاطل، وترك عمله ولازم المنزل، وأعتمد علي ما أتقاضاه من أموال، وتركنى أتحمل المسئولية بمفردي، وأسدد ديونه ".