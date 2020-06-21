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الرياض تتصدر قائمة المتعافين من فيروس كورونا

Time منذ ساعة
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الرياض تتصدر قائمة المتعافين من فيروس كورونا

الرياض (صدى):
تصدّرت مدينة الرياض، قائمة التعافي من فيروس كورونا في المملكة اليوم الأحد، بعد تسجيلها 952 حالة تعافي.

وبلغ عدد المتعافين 2213 حالة في المملكة، كانوا أكثرهم في الرياض ثم المزاحمية بـ 34 حالة، والخرج 24 وتبوك 23.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 11 حالة في حوطة بني تميم، و5 قصيباء، و5 النماص، و4 الزلفي، و4 حريملاء، وثلاث حالات فى كل من "رفائع الجمش، فرسان، الرويضة، المجمعة ، الحريق"، وحالتان في "الدرب، المحاني، الدلم، البدع، العيون، المجاردة"، وحالة واحدة في "الشعبة، الرين، الخاصرة، الدوادمي، الكامل، ضرما، العلا، ضبا، رفحا، القويعية، ساجر".

وكانت الوزارة، قد أعلنت عن تسجيل 3379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 157612، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2213، ما يرفع الإجمالي إلى 101130.

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أحدث التعليقات

زائر
باقي له موسم مع الهلال
صندله بنت جمعان
وشقربك يا رحمة من تيه الهروج صاح الله عليك يا الدلفغه حيلي عن تيه الهروج لا تمسك الحكومه والله ليمسونك يا بقعاء
ابوفهد الحبلاني العنزي
الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطرالأخــلاق الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك اجعل لنفسك عمراً لا ينتهي بأعمالك بأخلاقك وبروعة ابتسامتك ولتكن غائباً حاضراً بكل مكان مررت به
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم ووالداي وجميع أموات المسلمين.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للطرفين ويستاهل كل خير الكابتن الخلوق عوض خميس(( الصملة)).

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