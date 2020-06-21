الرياض تتصدر قائمة المتعافين من فيروس كورونا

الرياض (صدى):
تصدّرت مدينة الرياض، قائمة التعافي من فيروس كورونا في المملكة اليوم الأحد، بعد تسجيلها 952 حالة تعافي.
وبلغ عدد المتعافين 2213 حالة في المملكة، كانوا أكثرهم في الرياض ثم المزاحمية بـ 34 حالة، والخرج 24 وتبوك 23.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 11 حالة في حوطة بني تميم، و5 قصيباء، و5 النماص، و4 الزلفي، و4 حريملاء، وثلاث حالات فى كل من "رفائع الجمش، فرسان، الرويضة، المجمعة ، الحريق"، وحالتان في "الدرب، المحاني، الدلم، البدع، العيون، المجاردة"، وحالة واحدة في "الشعبة، الرين، الخاصرة، الدوادمي، الكامل، ضرما، العلا، ضبا، رفحا، القويعية، ساجر".
وكانت الوزارة، قد أعلنت عن تسجيل 3379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 157612، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2213، ما يرفع الإجمالي إلى 101130.