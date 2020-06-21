فوائد سحرية لحليب الصويا للراغبات في التسمين أو التنحيف

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ترغب الكثيرات في التسمين أو التنحيف دون الحصول على أدوية تخوفًا من تأثيرها السلبي على الجسد.
ويعتبر حليب الصويا من المواد التي قد تساعدك في تحقيق حلمك؛ حيث يعمل على ضبط الهرمونات في الجسم.
و يستخدم لزيادة الوزن من خلال استهلاك كمياتٍ كبيرة منه وبالتالي ترتفع نسبة السعرات الحرارية التي تدخل بالجسم، ويعتبر تناوله بكميات كبيرة مضرًا بالصحة.
ويستخدم لخسارة الوزن؛ حيث يعمل اللبتين الموجود في حليب الصويا على تنظيم عملية التمثيل الغذائي ويرسل معلومة إلى الدماغ بأن المعدة ممتلئة وبذلك يتوقف الشخص عن تناول الطعام، وبالتالي يمنع حليب الصويا من زيادة الوزن لاحتوائه على مركبات شبيهة بالإستروجين،
ويعتبر حليب الصويا من منتجات فول الصويا، بحيث يتم عصر فول الصويا بواسطة عصارة خاصة ثم يستخرج منه حليب الصويا وزيت الصويا.
كما يمكن الحصول على حليب الصويا بطريقة أخرى وتتم بنقع فول الصويا في الماء ثم يترك لعدة ساعات وبعد ذلك يوضع المزيج في الخلاط الكهربائي ويضرب جيدًا، وبعدها يسكب المزيج في إناء ويغلى على النار ثم يُصفى بقطعة قماش نظيفة بيضاء لينتج حليب الصويا الذي يستخدم لعدة أغراض.