نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

فوائد سحرية لحليب الصويا للراغبات في التسمين أو التنحيف

Time منذ يومين
Views 1564
فوائد سحرية لحليب الصويا للراغبات في التسمين أو التنحيف

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ترغب الكثيرات في التسمين أو التنحيف دون الحصول على أدوية تخوفًا من تأثيرها السلبي على الجسد.

ويعتبر حليب الصويا من المواد التي قد تساعدك في تحقيق حلمك؛ حيث يعمل على ضبط الهرمونات في الجسم.

و يستخدم لزيادة الوزن من خلال استهلاك كمياتٍ كبيرة منه وبالتالي ترتفع نسبة السعرات الحرارية التي تدخل بالجسم، ويعتبر تناوله بكميات كبيرة مضرًا بالصحة.

ويستخدم لخسارة الوزن؛ حيث يعمل اللبتين الموجود في حليب الصويا على تنظيم عملية التمثيل الغذائي ويرسل معلومة إلى الدماغ بأن المعدة ممتلئة وبذلك يتوقف الشخص عن تناول الطعام، وبالتالي يمنع حليب الصويا من زيادة الوزن لاحتوائه على مركبات شبيهة بالإستروجين،

ويعتبر حليب الصويا من منتجات فول الصويا، بحيث يتم عصر فول الصويا بواسطة عصارة خاصة ثم يستخرج منه حليب الصويا وزيت الصويا.

كما يمكن الحصول على حليب الصويا بطريقة أخرى وتتم بنقع فول الصويا في الماء ثم يترك لعدة ساعات وبعد ذلك يوضع المزيج في الخلاط الكهربائي ويضرب جيدًا، وبعدها يسكب المزيج في إناء ويغلى على النار ثم يُصفى بقطعة قماش نظيفة بيضاء لينتج حليب الصويا الذي يستخدم لعدة أغراض.

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
ليس شرطا ان تتفق جميع الدول، كما ان الدولة المعنية وهي ليبيا صوّتت ضد القرار، او تحفّظت علي بعض اهم بنوده. والذي يريد ان لا يتدخّل في شؤونه لا يتدخّل في شؤون غيره إلا بموافقة الطرف الثاني. فأفضل شيئ لمصر ان تغلق حدودها الغربي مع ليبيا وتتفرّغ في حل مشكلة سد النهضة مع اثيوبيا ومع السودان في مفاوضات ثلاثية دون توريط دول اخري في نزاعها مع الأحباش.
عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟

أخر الأخبار

" طيران ناس " تعلن زيادة الرحلات الداخلية
" طيران ناس " تعلن زيادة الرحلات الداخلية
Time منذ 30 دقيقة Views 1342
الحارس العماني علي الحبسي يغادر وست بروميتش الإنجليزي
الحارس العماني علي الحبسي يغادر وست بروميتش الإنجليزي
Time منذ 50 دقيقة Views 1380
بالصور..أهالي حائل يعودون للمنتزهات والملاهي " بحذر "
بالصور..أهالي حائل يعودون للمنتزهات والملاهي " بحذر "
Time منذ ساعة Views 1350
الحصيني: طريف الأقل حرارة ومكة قد تصل إلى 48 درجة
الحصيني: طريف الأقل حرارة ومكة قد تصل إلى 48 درجة
Time منذ ساعة Views 1456
الرياض تتصدر وفيات الأخطاء الطبية
الرياض تتصدر وفيات الأخطاء الطبية
Time منذ ساعة Views 1468
انتحار صانع أفلام هوليود " ستيف بينج " قفزًا من الطابق الـ27
انتحار صانع أفلام هوليود " ستيف بينج " قفزًا من الطابق الـ27
Time منذ ساعة Views 1233
بوتين يزيد الضرائب على الأثرياء بسبب كورونا
بوتين يزيد الضرائب على الأثرياء بسبب كورونا
Time منذ ساعتين Views 1555
بالفيديو..حكم تعليق " التمائم " خوفًا من الحسد
بالفيديو..حكم تعليق " التمائم " خوفًا من الحسد
Time منذ ساعتين Views 1549
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
Time منذ 3 ساعات Views 1611
دول تحفظت على قرار الجامعة العربية بشأن ليبيا على رأسهم قطر
دول تحفظت على قرار الجامعة العربية بشأن ليبيا على رأسهم قطر
Time منذ 3 ساعات Views 1668