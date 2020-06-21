أحمد شوبير يُقدم بلاغًا ضد مرتضى منصور

وكالات (صدى):
كشف الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير، عن تقديمه بلاغًا إلى النائب العام ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وقال أحمد شوبير: " الصمت حيال التجاوز في الحق والعرض جريمة، وبما إننا في دولة قانون تعلى كافة مؤسساتها ميزان العدل والعدالة فإنني أسلك الطرق القانونية والشرعية للحصول على حقي الذي لا أشك لحظة في كونه آت لا محالة ممن تجاوز كل الحدود وخاض فيما لا حق له ولا لغيره فيه سبًا وقذفًا وتطاولًا".
وأردف: "أخذت قرار المواجهة بالقانون والأخلاق والقيم التي تعودناها في بيوتنا وبلدنا الغالي مصر وعلى الله قصد السبيل".
وشهدت الفترة الماضية، هجوم عنيف من مرتضى منصور ضد أحمد شوبير، باعتباره ينتمي إلى غريمه التقليدي النادي الأهلي.