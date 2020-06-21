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شاهد.. لحظة إنقاذ ممرضة لمصاب في الشارع إثر حادث مروري بحفر الباطن
منذ ساعة
1370
حفر الباطن (صدى):
وثق مقطع فيديو مشهد بطولي لممرضة تدعى غزل العنزي والتي هرعت لإنقاذ شخص أصيب؛ إثر حادث مروع في الطريق.
وأظهر الفيديو قيام الممرضة بإنقاذ المصاب في أحد شوارع حفر الباطن وسط تجمع من بعض المارة حولها .
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أحدث التعليقات
زائر
باقي له موسم مع الهلال
صندله بنت جمعان
وشقربك يا رحمة من تيه الهروج صاح الله عليك يا الدلفغه حيلي عن تيه الهروج لا تمسك الحكومه والله ليمسونك يا بقعاء
ابوفهد الحبلاني العنزي
الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطرالأخــلاق الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك اجعل لنفسك عمراً لا ينتهي بأعمالك بأخلاقك وبروعة ابتسامتك ولتكن غائباً حاضراً بكل مكان مررت به
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم ووالداي وجميع أموات المسلمين.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للطرفين ويستاهل كل خير الكابتن الخلوق عوض خميس(( الصملة)).
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