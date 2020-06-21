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بالفيديو.. المتهم في حادث الطعن ببريطانيا «ليبي طلب اللجوء»

Time منذ 15 دقيقة
Views 1282
بالفيديو.. المتهم في حادث الطعن ببريطانيا «ليبي طلب اللجوء»

لندن (صدى):
أكد تقارير بريطانية، أن المتهم في حادث الطعن بمدينة ريدينج، عربي ليبي الجنسية ويُدعى خيري سعدالله.

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانية، قد أعلنت أن الهجوم حادث إرهابي، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وأشارت التقارير، إلى أن المتهم (25 عامًا) كان قد طلب في وقت سابق اللجوء إلى المملكة المتحدة، مضيفة أن الشرطة تضع في اعتبارها عامل الصحة النفسية كدافع رئيسي وراء العملية الإرهابية.

وسبق لخيري، أن سُجن في المملكة المتحدة بسبب جرائم بسيطة نسبيًا لا علاقة لها بالإرهاب.

يذكر أن أحد الشهود ذكر أن الرجل صاح ببضعة كلمات غير واضحة قبل محاولته طعن الناس في الحديقة .

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أحدث التعليقات

زائر
باقي له موسم مع الهلال
صندله بنت جمعان
وشقربك يا رحمة من تيه الهروج صاح الله عليك يا الدلفغه حيلي عن تيه الهروج لا تمسك الحكومه والله ليمسونك يا بقعاء
ابوفهد الحبلاني العنزي
الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطرالأخــلاق الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك اجعل لنفسك عمراً لا ينتهي بأعمالك بأخلاقك وبروعة ابتسامتك ولتكن غائباً حاضراً بكل مكان مررت به
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم ووالداي وجميع أموات المسلمين.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للطرفين ويستاهل كل خير الكابتن الخلوق عوض خميس(( الصملة)).

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