بالفيديو.. المتهم في حادث الطعن ببريطانيا «ليبي طلب اللجوء»

لندن (صدى):
أكد تقارير بريطانية، أن المتهم في حادث الطعن بمدينة ريدينج، عربي ليبي الجنسية ويُدعى خيري سعدالله.
وكانت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانية، قد أعلنت أن الهجوم حادث إرهابي، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح خطيرة.
وأشارت التقارير، إلى أن المتهم (25 عامًا) كان قد طلب في وقت سابق اللجوء إلى المملكة المتحدة، مضيفة أن الشرطة تضع في اعتبارها عامل الصحة النفسية كدافع رئيسي وراء العملية الإرهابية.
وسبق لخيري، أن سُجن في المملكة المتحدة بسبب جرائم بسيطة نسبيًا لا علاقة لها بالإرهاب.
يذكر أن أحد الشهود ذكر أن الرجل صاح ببضعة كلمات غير واضحة قبل محاولته طعن الناس في الحديقة .