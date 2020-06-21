نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

أمانة الشرقية تغلق محلين و3 صالونات حلاقة مخالفة بالقطيف

Time منذ 5 دقائق
Views 1158
أمانة الشرقية تغلق محلين و3 صالونات حلاقة مخالفة بالقطيف

الدمام (صدى):
أغلقت أمانة المنطقة الشرقية اليوم ثلاثة صالونات حلاقة بمحافظة القطيف في اليوم الأول لعودتها لممارسة نشاطها على خلفية قرار عودة الأنشطة الاقتصادية لممارسة أعمالها وعودة الحياة الطبيعية منذ إغلاق محلات الحلاقة في مارس الماضي.

وتم إغلاق محلات الحلاقة بعد تسجيل الفرق الرقابية لملاحظات عدم التزامها بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية والبروتوكولات الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد قرار عودة الحياة الطبيعة.

كما أغلقت الأمانة أمس محلين مخالفين في مجمع تجاري بالقطيف لمخالفتهما الاشتراطات الصحية والمتمثلة في تدني مستوى النظافة، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم، ويأتي ذلك ضمن حملات الرقابة المستمرة لمختلف المنشآت والمحال العاملة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
باقي له موسم مع الهلال
صندله بنت جمعان
وشقربك يا رحمة من تيه الهروج صاح الله عليك يا الدلفغه حيلي عن تيه الهروج لا تمسك الحكومه والله ليمسونك يا بقعاء
ابوفهد الحبلاني العنزي
الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطرالأخــلاق الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك اجعل لنفسك عمراً لا ينتهي بأعمالك بأخلاقك وبروعة ابتسامتك ولتكن غائباً حاضراً بكل مكان مررت به
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم ووالداي وجميع أموات المسلمين.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للطرفين ويستاهل كل خير الكابتن الخلوق عوض خميس(( الصملة)).

أخر الأخبار

أحمد شوبير يُقدم بلاغًا ضد مرتضى منصور
أحمد شوبير يُقدم بلاغًا ضد مرتضى منصور
Time منذ 39 ثانية Views 1012
أمانة الشرقية تغلق محلين و3 صالونات حلاقة مخالفة بالقطيف
أمانة الشرقية تغلق محلين و3 صالونات حلاقة مخالفة بالقطيف
Time منذ 5 دقائق Views 1158
"التجارة" تُعلن حملة تصحيح لسيارات Chery Arrizo
"التجارة" تُعلن حملة تصحيح لسيارات Chery Arrizo
Time منذ 7 دقائق Views 1139
الحمام الساخن يوميا يقي من الإصابة بأمراض القلب
الحمام الساخن يوميا يقي من الإصابة بأمراض القلب
Time منذ 11 دقيقة Views 1223
إجراء فحوصات طبية للاعبي نادي الباطن بعد عودة النشاط الرياضي
إجراء فحوصات طبية للاعبي نادي الباطن بعد عودة النشاط الرياضي
Time منذ 15 دقيقة Views 1080
بالفيديو.. المتهم في حادث الطعن ببريطانيا «ليبي طلب اللجوء»
بالفيديو.. المتهم في حادث الطعن ببريطانيا «ليبي طلب اللجوء»
Time منذ 15 دقيقة Views 1277
بالفيديو.. أمير نجران يوجه كلمة عبر اللاسلكي لعموم رجال الأمن بالمنطقة
بالفيديو.. أمير نجران يوجه كلمة عبر اللاسلكي لعموم رجال الأمن بالمنطقة
Time منذ 17 دقيقة Views 1252
شيريهان ترقص أمام أم كلثوم في عرض نادر (صورة)
شيريهان ترقص أمام أم كلثوم في عرض نادر (صورة)
Time منذ 22 دقيقة Views 1072
المملكة تطبق مبدأ المعاملة بالمثل على وارداتها
المملكة تطبق مبدأ المعاملة بالمثل على وارداتها
Time منذ 23 دقيقة Views 1250
وزير النقل يؤكد جاهزية المنظومة واستمرار تعليق الرحلات الدولية
وزير النقل يؤكد جاهزية المنظومة واستمرار تعليق الرحلات الدولية
Time منذ 29 دقيقة Views 1262