شيريهان ترقص أمام أم كلثوم في عرض نادر (صورة)

القاهرة (صدى):
ظهرت الفنانة الكبيرة شيريهان في صورة من طفولتها من زفاف عمر خورشيد أخيها الأكبر غير الشقيق؛ حيث كانت ترقص فوق إحدى الطاولات في حفل الزفاف، أمام كوكب الشرق السيدة أم كلثوم التي حضرت حفل الزفاف وقت أن كان عمر يعمل في فرقتها عازفاً على الجيتار.
ونجحت شيريهان، في اختطاف ابتسامة نادرة من كوكب الشرق بتلقائيتها وموهبتها السابقة لأوانها؛ فيما كان الفنان الراحل عمر خورشيد، بوابة أخته الصغيرة للدخول إلى عالم الفن، والتي امتلكت كل عوامل الجذب حتى تدخله وتتألق منذ اللحظة الأولى لتصبح الفنانة شيريهان أيقونة التمثيل والاستعراض في الثمانينيات والتسعينيات.
ومن الجدير بالذكر، أن شيريهان كانت قد أعلنت عودتها للفن بعد غياب دام أكثر من 12 عاماً بسبب مرضها، وذلك بتقديم عدة عروض مسرحية، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد نهائي لعرضها.