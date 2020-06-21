شركة أمازون توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة أمازون السعودية، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس في كل من (جدة والرياض)، وذلك بمسميات: أولًا: محلل أعمال – الرياض (Business Analyst).
واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، تقنية المعلومات، علوم الحاسب)، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات كمحلل أعمال أو محلل بيانات أو في التحليل الإحصائي.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مهارات تحليلية وكمية قوية، معرفة في قواعد البيانات (SQL) وكذلك تقييم سلامة البيانات.
إجادة التواصل باللغة الإنجليزية والعربية؛ بينما للتقديم على وظيفة – محلل أعمال لدى أمازون السعودية في الرياض، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــا .
وأضافت الشركة أنها تحتاج إلى: مساعد الأمن ومنع الخسائر للعمل في أمازون السعودية بمدينة الرياض (Security & loss Prevention Associate)؛ فيما اشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على الدبلوم بعد الثانوية (لا يشترط تخصص محدد).
شددت على وجود خبرة لا تقل عن سنة في أحد المجالات (خدمات الأمن، حماية الأصول، التدقيق، إدارة المخاطر، مراقبة المخزون، ضمان الجودة)؛ فضلًا عن إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس (بالتحديد إكسل)؛ بينما للتقديم على وظيفة – مساعد الأمن ومنع الخسائر – الرياض، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــا .
وأشارت إلى وجود مساعد الأمن ومنع الخسائر – جدة (Security & loss Prevention Associate)؛ مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على الدبلوم بعد الثانوية (لا يشترط تخصص محدد)، وخبرة لا تقل عن سنة في أحد المجالات (خدمات الأمن، حماية الأصول، التدقيق، إدارة المخاطر، مراقبة المخزون، ضمان الجودة).
ويجب إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس (بالتحديد إكسل)؛ بينما للتقديم على وظيفة – مساعد الأمن ومنع الخسائر في أمازون السعودية بمحافظة جدة يرجى الدخول من خلال الرابط التالي من هنـــــــــا .