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شركة أمازون توفر وظائف شاغرة

Time منذ 34 دقيقة
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شركة أمازون توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة أمازون السعودية، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس في كل من (جدة والرياض)، وذلك بمسميات: أولًا: محلل أعمال – الرياض (Business Analyst).

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، تقنية المعلومات، علوم الحاسب)، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات كمحلل أعمال أو محلل بيانات أو في التحليل الإحصائي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مهارات تحليلية وكمية قوية، معرفة في قواعد البيانات (SQL) وكذلك تقييم سلامة البيانات.

إجادة التواصل باللغة الإنجليزية والعربية؛ بينما للتقديم على وظيفة – محلل أعمال لدى أمازون السعودية في الرياض، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــا .

وأضافت الشركة أنها تحتاج إلى: مساعد الأمن ومنع الخسائر للعمل في أمازون السعودية بمدينة الرياض (Security & loss Prevention Associate)؛ فيما اشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على الدبلوم بعد الثانوية (لا يشترط تخصص محدد).

شددت على وجود خبرة لا تقل عن سنة في أحد المجالات (خدمات الأمن، حماية الأصول، التدقيق، إدارة المخاطر، مراقبة المخزون، ضمان الجودة)؛ فضلًا عن إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس (بالتحديد إكسل)؛ بينما للتقديم على وظيفة – مساعد الأمن ومنع الخسائر – الرياض، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــا .

وأشارت إلى وجود مساعد الأمن ومنع الخسائر – جدة (Security & loss Prevention Associate)؛ مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على الدبلوم بعد الثانوية (لا يشترط تخصص محدد)، وخبرة لا تقل عن سنة في أحد المجالات (خدمات الأمن، حماية الأصول، التدقيق، إدارة المخاطر، مراقبة المخزون، ضمان الجودة).

ويجب إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس (بالتحديد إكسل)؛ بينما للتقديم على وظيفة – مساعد الأمن ومنع الخسائر في أمازون السعودية بمحافظة جدة يرجى الدخول من خلال الرابط التالي من هنـــــــــا .

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أحدث التعليقات

زائر
باقي له موسم مع الهلال
صندله بنت جمعان
وشقربك يا رحمة من تيه الهروج صاح الله عليك يا الدلفغه حيلي عن تيه الهروج لا تمسك الحكومه والله ليمسونك يا بقعاء
ابوفهد الحبلاني العنزي
الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطرالأخــلاق الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك اجعل لنفسك عمراً لا ينتهي بأعمالك بأخلاقك وبروعة ابتسامتك ولتكن غائباً حاضراً بكل مكان مررت به
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم ووالداي وجميع أموات المسلمين.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للطرفين ويستاهل كل خير الكابتن الخلوق عوض خميس(( الصملة)).

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