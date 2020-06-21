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تعرف على سبب الإرهاق والتعب المستمر وارتباطه بفقر الدم

Time منذ يومين
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تعرف على سبب الإرهاق والتعب المستمر وارتباطه بفقر الدم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعد نقص الحديد ونقص فيتامين B12 سببا في الشعور المستمر بالتعب والإرهاق، حيث يتميز نقص الحديد (فقر الدم) بانخفاض إنتاج الهيموجلوبين. لذا فلا تتلقى الخلايا ما يكفي من اأكسجين ، وهذا يسبب التعب الدائم.

وأوضح المختصون بأن بعض الأعراض التي يسببها نقص الحديد الرغبة في تناول شئ غريب، وبرودة اليدين أو القدمين الباردة باستمرار، وعدم الراحلة في الصدر وضيق التنفس.

وتابع المختصون بأن المصاب بفقر الدم يظهر ببشرة شاحبة ، وأظافر ذات طبقات هشة، ولسان مؤلم أو متورم، أما نقص فيتامين B12، فمن علاماته التعب، بالإضافة إلى الإرهاق ومزاج سئ والرغبة في البكاء وعدم وضوح الرؤية، وبشرة شاحبة ولسان ناعم وخدر ووخز وحق بالأطراف.

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أحدث التعليقات

abdul
ليس شرطا ان تتفق جميع الدول، كما ان الدولة المعنية وهي ليبيا صوّتت ضد القرار، او تحفّظت علي بعض اهم بنوده. والذي يريد ان لا يتدخّل في شؤونه لا يتدخّل في شؤون غيره إلا بموافقة الطرف الثاني. فأفضل شيئ لمصر ان تغلق حدودها الغربي مع ليبيا وتتفرّغ في حل مشكلة سد النهضة مع اثيوبيا ومع السودان في مفاوضات ثلاثية دون توريط دول اخري في نزاعها مع الأحباش.
عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟

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