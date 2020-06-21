تعرف على سبب الإرهاق والتعب المستمر وارتباطه بفقر الدم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعد نقص الحديد ونقص فيتامين B12 سببا في الشعور المستمر بالتعب والإرهاق، حيث يتميز نقص الحديد (فقر الدم) بانخفاض إنتاج الهيموجلوبين. لذا فلا تتلقى الخلايا ما يكفي من اأكسجين ، وهذا يسبب التعب الدائم.
وأوضح المختصون بأن بعض الأعراض التي يسببها نقص الحديد الرغبة في تناول شئ غريب، وبرودة اليدين أو القدمين الباردة باستمرار، وعدم الراحلة في الصدر وضيق التنفس.
وتابع المختصون بأن المصاب بفقر الدم يظهر ببشرة شاحبة ، وأظافر ذات طبقات هشة، ولسان مؤلم أو متورم، أما نقص فيتامين B12، فمن علاماته التعب، بالإضافة إلى الإرهاق ومزاج سئ والرغبة في البكاء وعدم وضوح الرؤية، وبشرة شاحبة ولسان ناعم وخدر ووخز وحق بالأطراف.