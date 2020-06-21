بالفيديو.. صدام حسين كافأ الراحل أحمد راضي وعُدي عذّبه في السجن

نواف السالم (صدى):
على خلفية وفاة لاعب كرة القدم العراقية الراحل، أحمد راضي، صباح اليوم الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس “كورونا” المستجد، فقد تكشفت تفاصيل عن علاقته بالرئيس العراقي الراحل، صدام حسين ونجله عدي.
وكشف أحمد راضي في لقاءات عديدة، أن صدام حسين كافأه بـ6 سيارات وشقة عبر مراحل مختلفة من تاريخه الرياضي في فترة الثمانينيات من القرن الماضي.
وأوضح أن من بين السيارات التي منحها إياه صدام حسين، سيارة “صالون” كبيرة أحدث موديل في ذلك العام، بعد فوز منتخب بلاده على الكويت في بطولة “الصداقة والسلام” التي أقيمت عام 1989.
وأشار إلى أنه التقى به مرتين، الأولى عام 1979 بعد فترة وجيزة على تسلمه مقاليد الحكم، بعد عودة منتخب العراق للأشبال بكأس بطولة في السويد، والثانية في عام 1982 بعد العودة من نيودلهي بالميدالية الذهبية لمسابقة الكرة في دورة الألعاب الآسيوية.
أما علاقته بعُدي صدام حسين، فتمثلت فيه تطبيق عقوبات عليه وعلى بعض الرياضيين العراقيين وقتما كان يشغل منصب رئيس اللجنة الاولمبية العراقية.
وكان أحمد راضي، أحد المعذبين في المعتقلات بسبب خسارة مباراة أو تدني مستوى الأداء فيها، ما عرّضه هو وزملائه اللاعبين للوقوع تحت تأثير الضغط النفسي.
وأفاد بأن اللاعب حبيب جعفر، عانى أكثر من غيره من الرياضيين العراقيين، حيث تم “حلق شعر رأسه” وسجنه تأديبيًا إما بداخل معسكر للجيش أو السجن المعروف “وأنت ونصيبك” كما تعرض لعقوبة “الإنزال في الماء الوسخ”.
وأكد أحمد راضي أنه عوقب بالسجن 7 أيام مع الضبط، الذي يشمل الضرب والعقاب الجسدي، بتهمة تدني مستواه في المبارة التي جمعت منتخب بلاده مع نظيره الأردني في تصفيات كأس آسيا عام 1996، كما تم سجنه 3 مرات و"زين شعري" مرتين.