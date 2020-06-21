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بالفيديو.. تعرف على المادة 73 التي أسقطت ادعاءات قطر الخمس ضد المملكة

Time منذ 39 دقيقة
Views 1276
بالفيديو.. تعرف على المادة 73 التي أسقطت ادعاءات قطر الخمس ضد المملكة

ماجد القزيز (صدى):
كشف عبدالعزيز السند الخبير المختص بالاعمال الدولية آلية إسقاط منظمة التجارة العالمية لخمس من أصل 6 إدعاءات تقدمت بهم قطر ضد المملكة، وذلك من خلال إستخدام المادة " 73" من إتفاقية " تريبس".

وأوضح بأن قطر قدمت 6 ادعاءات استندت فيها إلى الاتفاقية المتعلقة بالملكية الفكرية، لكن التقرير النهائي الذي صدر مؤخرا أسقط 5 من الادعاءات المرفوعة ضد المملكة من قبل فريق التحكيم وهذا تم في ظل تقديم المملكة معلومات عن حماية الملكية الفكرية وحماية أمنها القومي.

وذكر أنه عند تأسيس المنظمة، أدرك المؤسسون أنه يجب أن تكون هناك استثناءات لحماية الأمن الوطني، وحماية الصناعة الوطنية، وكثير من الدول تلجأ لهذه البنود لحماية صناعتها أو حماية أمنها الوطني.

وبين بان المملكة استخدمت المادة 73 في اتفاقية تريبس، والتي نصت على أنه لا يوجد بموجب هذه الاتفاقية ما يحد أي دولة عضو من اتخاذ أي إجراءات لحماية مصالحها الأمنية الأساسية وتم بناء على هذا إسقاط جميع الادعاءات المتعلقة بالقرصنة.

وأردف أن المملكة استطاعت اسقاط المواد الخمس، فإنها تستطيع اسقاط الادعاء السادس المزعوم من قطر، متابعا بانه يأمل أن تستأنف المملكة، فيما يخص بالإجراءات القضائية بحقوق الملكية الفكرية".

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أحدث التعليقات

زائر
باقي له موسم مع الهلال
صندله بنت جمعان
وشقربك يا رحمة من تيه الهروج صاح الله عليك يا الدلفغه حيلي عن تيه الهروج لا تمسك الحكومه والله ليمسونك يا بقعاء
ابوفهد الحبلاني العنزي
الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطرالأخــلاق الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك اجعل لنفسك عمراً لا ينتهي بأعمالك بأخلاقك وبروعة ابتسامتك ولتكن غائباً حاضراً بكل مكان مررت به
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم ووالداي وجميع أموات المسلمين.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للطرفين ويستاهل كل خير الكابتن الخلوق عوض خميس(( الصملة)).

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