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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

Time منذ ساعة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا 9.78 نقاط ليقفل عند مستوى 7345.88 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 255 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 251 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير, والجوف, وطباعة وتغليف, والدريس, وولاء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسيج, وأنابيب, والخزف السعودي, وأليانز إس إف, وسلامة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 9.76% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, وسيرا، والإنماء, والإنماء طوكيو مارين, وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, وسيرا, والراجحي, والإنماء، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 562.30 نقطة ليقفل عند مستوى 8097.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 28 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 444 ألف سهم تقاسمتها 1573 صفقة.

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أحدث التعليقات

زائر
باقي له موسم مع الهلال
صندله بنت جمعان
وشقربك يا رحمة من تيه الهروج صاح الله عليك يا الدلفغه حيلي عن تيه الهروج لا تمسك الحكومه والله ليمسونك يا بقعاء
ابوفهد الحبلاني العنزي
الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطرالأخــلاق الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك اجعل لنفسك عمراً لا ينتهي بأعمالك بأخلاقك وبروعة ابتسامتك ولتكن غائباً حاضراً بكل مكان مررت به
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم ووالداي وجميع أموات المسلمين.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للطرفين ويستاهل كل خير الكابتن الخلوق عوض خميس(( الصملة)).

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