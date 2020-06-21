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«تنمية الصادرات» توفر وظائف للجنسين

Time منذ ساعة
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«تنمية الصادرات» توفر وظائف للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة تنمية الصادرات، عن توفر وظيفة شاغرة للجنسين؛ للعمل بالهيئة بمدينة الرياض تحت مسمى "محلل نظم تفنية المعلومات " .

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الحاسب، ألا يكون على رأس العمل سواء في القطاع العام أو الخاص، أن تشير سجلات التأمين الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.

وأفادت بأن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 21 يونيو، وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 21 يونيو، من خلال الرابط التالي هنــا .

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أحدث التعليقات

زائر
باقي له موسم مع الهلال
صندله بنت جمعان
وشقربك يا رحمة من تيه الهروج صاح الله عليك يا الدلفغه حيلي عن تيه الهروج لا تمسك الحكومه والله ليمسونك يا بقعاء
ابوفهد الحبلاني العنزي
الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطرالأخــلاق الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك اجعل لنفسك عمراً لا ينتهي بأعمالك بأخلاقك وبروعة ابتسامتك ولتكن غائباً حاضراً بكل مكان مررت به
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم ووالداي وجميع أموات المسلمين.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للطرفين ويستاهل كل خير الكابتن الخلوق عوض خميس(( الصملة)).

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