«تنمية الصادرات» توفر وظائف للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة تنمية الصادرات، عن توفر وظيفة شاغرة للجنسين؛ للعمل بالهيئة بمدينة الرياض تحت مسمى "محلل نظم تفنية المعلومات " .
واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الحاسب، ألا يكون على رأس العمل سواء في القطاع العام أو الخاص، أن تشير سجلات التأمين الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.
وأفادت بأن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 21 يونيو، وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 21 يونيو، من خلال الرابط التالي هنــا .