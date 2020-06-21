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‏ إصابة 21 شخصًا من 4 عائلات بسبب زيارة عائلية

Time منذ ساعة
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‏ إصابة 21 شخصًا من 4 عائلات بسبب زيارة عائلية

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن قصة مؤلمة لإحدى حالات فيروس كورونا المستجد COVID19 بسبب زيارة عائلية، وعدم اتخاذ أحد الأفراد المصابين للاجراءات الاحترازية.

وأوضحت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن ذلك تسبب في نقل العدوى لـ 21 فرداً من 4 عائلات منهم كبار سن وأطفال، منها حالتين حرجة تخضع للرعاية الطبية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن اليوم الأحد، عن تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

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أحدث التعليقات

زائر
باقي له موسم مع الهلال
صندله بنت جمعان
وشقربك يا رحمة من تيه الهروج صاح الله عليك يا الدلفغه حيلي عن تيه الهروج لا تمسك الحكومه والله ليمسونك يا بقعاء
ابوفهد الحبلاني العنزي
الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطرالأخــلاق الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك اجعل لنفسك عمراً لا ينتهي بأعمالك بأخلاقك وبروعة ابتسامتك ولتكن غائباً حاضراً بكل مكان مررت به
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم ووالداي وجميع أموات المسلمين.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للطرفين ويستاهل كل خير الكابتن الخلوق عوض خميس(( الصملة)).

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