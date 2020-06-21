نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

10 مباريات ودية يخوضها منتخب الشباب في عسير

Time منذ ساعة
Views 1336
10 مباريات ودية يخوضها منتخب الشباب في عسير

ماجد محمد (صدى):
يستعد المنتخب الوطني للشباب، لبطولة آسيا للشباب تحت 19 عاما 2020، بمعسكر داخلي في مدينة أبها؛ حيثُ يواجه منتخب لاوس ومن ثم المنتخب الفيتنامي ويختتم مواجهاته بالمنتخب الأسترالي في المجموعة الثالثة.

ويخوض المنتخب الوطني، 10 مباريات ودية سيتم تأمينها خلال الفترة المقبلة، كما سيخوض لقاء وديا دوليا قبل أسبوع من انطلاق منافسات مجموعته.

وتحتضن أوزبكستان البطولة خلال الفترة من 14 حتى 31 أكتوبر القادم، فيما كان الأخضر قد توج بلقب النسخة الماضية من البطولة عام 2018 في إندونيسيا، بعدما تغلب على كوريا الجنوبية 2-1 في المباراة النهائية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
باقي له موسم مع الهلال
صندله بنت جمعان
وشقربك يا رحمة من تيه الهروج صاح الله عليك يا الدلفغه حيلي عن تيه الهروج لا تمسك الحكومه والله ليمسونك يا بقعاء
ابوفهد الحبلاني العنزي
الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطرالأخــلاق الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك اجعل لنفسك عمراً لا ينتهي بأعمالك بأخلاقك وبروعة ابتسامتك ولتكن غائباً حاضراً بكل مكان مررت به
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم ووالداي وجميع أموات المسلمين.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للطرفين ويستاهل كل خير الكابتن الخلوق عوض خميس(( الصملة)).

أخر الأخبار

أمانة الشرقية تغلق محلين و3 صالونات حلاقة مخالفة بالقطيف
أمانة الشرقية تغلق محلين و3 صالونات حلاقة مخالفة بالقطيف
Time منذ 4 دقائق Views 1123
"التجارة" تُعلن حملة تصحيح لسيارات Chery Arrizo
"التجارة" تُعلن حملة تصحيح لسيارات Chery Arrizo
Time منذ 5 دقائق Views 1116
الحمام الساخن يوميا يقي من الإصابة بأمراض القلب
الحمام الساخن يوميا يقي من الإصابة بأمراض القلب
Time منذ 10 دقائق Views 1223
إجراء فحوصات طبية للاعبي نادي الباطن بعد عودة النشاط الرياضي
إجراء فحوصات طبية للاعبي نادي الباطن بعد عودة النشاط الرياضي
Time منذ 13 دقيقة Views 1080
بالفيديو.. المتهم في حادث الطعن ببريطانيا «ليبي طلب اللجوء»
بالفيديو.. المتهم في حادث الطعن ببريطانيا «ليبي طلب اللجوء»
Time منذ 13 دقيقة Views 1275
بالفيديو.. أمير نجران يوجه كلمة عبر اللاسلكي لعموم رجال الأمن بالمنطقة
بالفيديو.. أمير نجران يوجه كلمة عبر اللاسلكي لعموم رجال الأمن بالمنطقة
Time منذ 16 دقيقة Views 1241
شيريهان ترقص أمام أم كلثوم في عرض نادر (صورة)
شيريهان ترقص أمام أم كلثوم في عرض نادر (صورة)
Time منذ 21 دقيقة Views 1067
المملكة تطبق مبدأ المعاملة بالمثل على وارداتها
المملكة تطبق مبدأ المعاملة بالمثل على وارداتها
Time منذ 22 دقيقة Views 1241
وزير النقل يؤكد جاهزية المنظومة واستمرار تعليق الرحلات الدولية
وزير النقل يؤكد جاهزية المنظومة واستمرار تعليق الرحلات الدولية
Time منذ 27 دقيقة Views 1257
تعرف على سبب الإرهاق والتعب المستمر وارتباطه بفقر الدم
تعرف على سبب الإرهاق والتعب المستمر وارتباطه بفقر الدم
Time منذ 31 دقيقة Views 1216