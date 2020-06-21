10 مباريات ودية يخوضها منتخب الشباب في عسير

ماجد محمد (صدى):
يستعد المنتخب الوطني للشباب، لبطولة آسيا للشباب تحت 19 عاما 2020، بمعسكر داخلي في مدينة أبها؛ حيثُ يواجه منتخب لاوس ومن ثم المنتخب الفيتنامي ويختتم مواجهاته بالمنتخب الأسترالي في المجموعة الثالثة.
ويخوض المنتخب الوطني، 10 مباريات ودية سيتم تأمينها خلال الفترة المقبلة، كما سيخوض لقاء وديا دوليا قبل أسبوع من انطلاق منافسات مجموعته.
وتحتضن أوزبكستان البطولة خلال الفترة من 14 حتى 31 أكتوبر القادم، فيما كان الأخضر قد توج بلقب النسخة الماضية من البطولة عام 2018 في إندونيسيا، بعدما تغلب على كوريا الجنوبية 2-1 في المباراة النهائية.