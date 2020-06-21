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أمانة الشرقية تحدد مواقع للتباعد الجسدي بعلامات إرشادية

Time منذ ساعة
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أمانة الشرقية تحدد مواقع للتباعد الجسدي بعلامات إرشادية

الدمام (صدى):
كثفت أمانة المنطقة الشرقية جهودها الاحترازية والوقائية وتطبيق البروتوكولات البلدية، والتباعد الاجتماعي، والرقابة والتفتيش على كافة المنشآت التجارية والغذائية والصحية والأماكن العامة والحدائق العامة والكورنيشات والواجهات البحرية بالمنطقة وذلك مع عودة الحياة الطبيعية، حيث قامت بلدية محافظة الخبر بتطبيق إجراءات التباعد الجسدي برسم علامات إرشادية في الواجهة البحرية والكورنيش بمحافظة الخبر.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد مسافة آمنة بين الأشخاص وتحقيق التباعد الجسدي الآمن، وذلك ضمن خطة رفع منع التجول الكامل، وعودة الحياة الطبيعية، للمساعدة على الحد من انتشار فيروس كورونا وتقليل خطر الإصابة به قدر الإمكان، والحفاظ على صحة المواطن والمقيم في المنطقة بشكل عام.

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أحدث التعليقات

زائر
باقي له موسم مع الهلال
صندله بنت جمعان
وشقربك يا رحمة من تيه الهروج صاح الله عليك يا الدلفغه حيلي عن تيه الهروج لا تمسك الحكومه والله ليمسونك يا بقعاء
ابوفهد الحبلاني العنزي
الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطرالأخــلاق الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك اجعل لنفسك عمراً لا ينتهي بأعمالك بأخلاقك وبروعة ابتسامتك ولتكن غائباً حاضراً بكل مكان مررت به
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم ووالداي وجميع أموات المسلمين.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للطرفين ويستاهل كل خير الكابتن الخلوق عوض خميس(( الصملة)).

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