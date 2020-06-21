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تعرفي على الطرق الطبيعية للمحافظة على شباب بشرتك

Time منذ يومين
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تعرفي على الطرق الطبيعية للمحافظة على شباب بشرتك

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تسعى السيدات دائما للحصول على بشرة شابة بدون تجاعيد، لتظهر أصغر سنا، وهناك عدة أساليب للحصول على ذلك، منها ممارسة الرياضة وخاصة المشي أو الركض، الإهتمام بالإبتسامة الدائمة لأنها تجعلك أصغر سنا.

وقال خبراء التجميل أن الدراسات أثبتت ان تبني أو رعاية حيوان أليف، يساعج على العيش بأسلوب حياة أكثر سعادة وصحة، كما أن المشاركة في فصل دراسي عبر الإنترنت يساعد عقلك على التركيز ويشعرك بالإنجاز، وتجربة طبخة جديدة لها مفعول رائع.

وتابع الخبراء أن التواصل مع الأصدقاء القدامى يجعلك أكثر شباب، كما عليكي الإستماع باالموسيقى التي كنت تحبها في فترة المراهقة، كما أن مشاهدة أفلامك القديمة المفضلة تشعرك بالسعادة.

وأوضح الخبراء أن البعد عن العادات السيئة يجعلك أكثر شبابا، أيضاشرب الماء، جيد لذلك بالإضافة إلى ممارسة اليوجا، مع غذاء صحي، وتناول الفيتامينات، كما عليكي باستخدام واقي الشمس باستمرار، ليحافظ على الجلد من السرطان.

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أحدث التعليقات

abdul
ليس شرطا ان تتفق جميع الدول، كما ان الدولة المعنية وهي ليبيا صوّتت ضد القرار، او تحفّظت علي بعض اهم بنوده. والذي يريد ان لا يتدخّل في شؤونه لا يتدخّل في شؤون غيره إلا بموافقة الطرف الثاني. فأفضل شيئ لمصر ان تغلق حدودها الغربي مع ليبيا وتتفرّغ في حل مشكلة سد النهضة مع اثيوبيا ومع السودان في مفاوضات ثلاثية دون توريط دول اخري في نزاعها مع الأحباش.
عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟

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