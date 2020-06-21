مُعلمة تطلب من الأطفال التخطيط لجنازتهم

لندن (صدى):
أعرب عدد من أولياء الأمور في بريطانيا، عن غضبهم إزاء طلب المدرسين من الأطفال أن يخططوا لجنازتهم ضمن واجباتهم المدرسية.
وطلبت المدرسة، من الأطفال واجبات مدرسية في مادة الدراسات الدينية، أن يقومون باختيار جنازتهم وإعطاء أسبابهم، واختيار موسيقاهم المفضلة أو ترنيمة واختيار الزهور لإحياء الذكرى.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير ترجمته "صدى"، أن عليهم أيضا أن يقرروا ما إذا كانوا سيدفنون أو يحرقون ويختارون تابوتهم.
ونشرت إحدى الأمهات صورة للواجب المنزلي على فيسبوك وقالت: "أي شخص آخر يشعر أن حمله على التخطيط لجنازته الخاصة هو أكثر من اللازم؟ " .
وشعر الآباء الآخرون بأن الأطفال في سن 13 عامًا كانوا أصغر من أن يتم إعطاؤهم هذا النوع من المهام، لا سيما خلال جائحة فيروس كورونا.