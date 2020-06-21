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مُعلمة تطلب من الأطفال التخطيط لجنازتهم

Time منذ 6 ساعات
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مُعلمة تطلب من الأطفال التخطيط لجنازتهم

لندن (صدى):
أعرب عدد من أولياء الأمور في بريطانيا، عن غضبهم إزاء طلب المدرسين من الأطفال أن يخططوا لجنازتهم ضمن واجباتهم المدرسية.

وطلبت المدرسة، من الأطفال واجبات مدرسية في مادة الدراسات الدينية، أن يقومون باختيار جنازتهم وإعطاء أسبابهم، واختيار موسيقاهم المفضلة أو ترنيمة واختيار الزهور لإحياء الذكرى.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير ترجمته "صدى"، أن عليهم أيضا أن يقرروا ما إذا كانوا سيدفنون أو يحرقون ويختارون تابوتهم.

ونشرت إحدى الأمهات صورة للواجب المنزلي على فيسبوك وقالت: "أي شخص آخر يشعر أن حمله على التخطيط لجنازته الخاصة هو أكثر من اللازم؟ " .

وشعر الآباء الآخرون بأن الأطفال في سن 13 عامًا كانوا أصغر من أن يتم إعطاؤهم هذا النوع من المهام، لا سيما خلال جائحة فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
abdul
هذا لتوريط شعب مصر في حرب هم في غني عنها.
لادنيا ترحم ولا بشر تفهم
شنو استفدتوا؟؟ 😒 خسرتوا الدنيا والاخرة 🙂☕🍀 حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يسوي هيج
لادنيا ترحم ولا بشر تفهم
شنو استفدتم؟ خسرتوا الدنيا والاخرى حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يسوي هيج

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