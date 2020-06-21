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"التجارة" تنفذ جولات للرقابة على الأسعار بجميع مناطق المملكة

Time منذ 8 دقائق
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"التجارة" تنفذ جولات للرقابة على الأسعار بجميع مناطق المملكة

الرياض (صدى):
بدأت الفرق الرقابية لوزارة التجارة صباح اليوم، تنفيذ جولات للرقابة على الأسعار على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة، ومتابعة التزام محال تجارة الجملة والتجزئة بتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تزامناً مع بدء عودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

واستهدفت جولات الوزارة متاجر الهايبرماركت والتموينات، وأسواق الجملة والتجزئة والكماليات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع مواد البناء، ومحطات الوقود.

وتقوم الفرق الرقابية للوزارة خلال هذه الجولات برصد مباشر لأسعار السلع من خلال نظام الرصد الإلكتروني للأسعار، الذي يتم من خلاله رصد مباشر لأسعار أكثر من 217 سلعة، ومقارنتها بدول الجوار، وتطبيق الغرامات الفورية في حال وجود مغالاة غير مبررة في أسعار السلع والمنتجات.

ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى رفع البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: هنا  أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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أحدث التعليقات

صندله بنت جمعان
وشقربك يا رحمة من تيه الهروج صاح الله عليك يا الدلفغه حيلي عن تيه الهروج لا تمسك الحكومه والله ليمسونك يا بقعاء
ابوفهد الحبلاني العنزي
الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطرالأخــلاق الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك اجعل لنفسك عمراً لا ينتهي بأعمالك بأخلاقك وبروعة ابتسامتك ولتكن غائباً حاضراً بكل مكان مررت به
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم ووالداي وجميع أموات المسلمين.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للطرفين ويستاهل كل خير الكابتن الخلوق عوض خميس(( الصملة)).
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

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