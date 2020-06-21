سبب رائحة السيارة "الزيرو" وطريقة التخلص منها

(صدى):
تتميز السيارة الجديدة برائحة خاصة تسمى "رائحة الزيرو " نتيجة لإطلاق المواد الجديدة المصنوعة منها السيارات لغازات .
وأكد خبراء السيارات أن أبرز هذه المواد التي تطلق تلك الرائحة التولوين الذي يستخدم في الطلاء ، والستارين المستخدم في المطاط والقطع العازلة ، والزيلين المتواجد في القطران والبترول ، وغيرها .
وإذا كنت تريد إزالة تلك الراحلة ، فعليك إزالة جميع الأغلفة البلاستيكية وفتح النواقذ وتهويتها بإستمرار وركنها في الشمس لأن حرارتها تساعد على القضاء على تلك الغازات .
أما إذا كنت تريد بقاء تلك الرائحة فلا تنزع الأغلفة ولا تفتح النوافذ فترة طويلة ولا تركنها تحت آشعة الشمس .