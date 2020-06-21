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سبب رائحة السيارة "الزيرو" وطريقة التخلص منها

Time منذ 5 أيام
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سبب رائحة السيارة "الزيرو" وطريقة التخلص منها

(صدى):
تتميز السيارة الجديدة برائحة خاصة تسمى "رائحة الزيرو " نتيجة لإطلاق المواد الجديدة المصنوعة منها السيارات لغازات .

وأكد خبراء السيارات أن أبرز هذه المواد التي تطلق تلك الرائحة التولوين الذي يستخدم في الطلاء ، والستارين المستخدم في المطاط والقطع العازلة ، والزيلين المتواجد في القطران والبترول ، وغيرها .

وإذا كنت تريد إزالة تلك الراحلة ، فعليك إزالة جميع الأغلفة البلاستيكية وفتح النواقذ وتهويتها بإستمرار وركنها في الشمس لأن حرارتها تساعد على القضاء على تلك الغازات .

أما إذا كنت تريد بقاء تلك الرائحة فلا تنزع الأغلفة ولا تفتح النوافذ فترة طويلة ولا تركنها تحت آشعة الشمس .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يخليــهم لِبَعـــض .
. راعــي الـددســـن .
طـريقه جــيده جــداً جــداً .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
كـلام ســــــليم .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
مجرمـين فـي بدايـة حيـاتــهم .
. راعــي الـددســـن .
شـوربة العــدس لــــذيذه .😋.

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