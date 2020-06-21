شاب يقتل ابنة عمته ويحرق جثتها أثناء إعداد كوب شاي له

القاهرة (صدى):
في جريمة مروعة ، أقدم شاب مصري عاطل على قتل ابنة عمته وحرق جثتها ما سبب إصابة طفلتها بجروح خطيرة .
وكشفت تحقيقات الشرطة ملابسات الجريمة التي حاول المجرم التضليل عليها بحرق الجثة ومسكن المتوفاه للإيهام بأنه حادث حريق وليس جريمة قتل .
وأكدت أن المجرم ذهب إلى مسكن الضحية وطلب مساعدته مادياً إلا أنها رفضت ، وبينما كانت تقوم بإعداد كوب شاي له باغتها بطعنة قاتلة ثم سرق مبلغ 15 ألف جنيه وأضرم النيران في جثتها حتى طالت الشقة .
ولحسن حظ الطفلة فقد تم إنقاذها من الحريق المروع ، وتم القبض على المجرم وإحالته للنيابة العامة .