بالفيديو.. دنيا بطمة تثير الشكوك حول انفاصلها عن زوجها

مليكة فؤاد (صدى):
تسبب حذف الفنانة المغربية دنيا بطمة للصور التي تجمعها بزوجها المنتج البحريني محمد الترك، بإثارة الشكوك حول إنفصالها.
ويذكر أن بطمة قامت بحذف جميع الصور التي تجمعها بزوجها الترك من على حسابها "إنستغرام"، بالإضافة إلى إلغاء متابعة وإزالة اسمه كمدير أعمال لها.
وشاركت بطمة متابعي حسابها على تطبيق "سناب شات" بمقطع أغنية "ياعيني عليكي يا طيبة" للفنانة آمال ماهر من فيلم "خيانة مشروعة" دون التعليق عليها، فضلا عن نشرها لمقطع فيديو لأحد الدعاة وهو يتحدث عن أن كلام الناس غير الصحيح عن الشخص يكسبه حسنات.