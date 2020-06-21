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بالفيديو.. دنيا بطمة تثير الشكوك حول انفاصلها عن زوجها

Time منذ 8 ساعات
Views 1358
بالفيديو.. دنيا بطمة تثير الشكوك حول انفاصلها عن زوجها

مليكة فؤاد (صدى):
تسبب حذف الفنانة المغربية دنيا بطمة للصور التي تجمعها بزوجها المنتج البحريني محمد الترك، بإثارة الشكوك حول إنفصالها.

ويذكر أن بطمة قامت بحذف جميع الصور التي تجمعها بزوجها الترك من على حسابها "إنستغرام"، بالإضافة إلى إلغاء متابعة وإزالة اسمه كمدير أعمال لها.

وشاركت بطمة متابعي حسابها على تطبيق "سناب شات" بمقطع أغنية "ياعيني عليكي يا طيبة" للفنانة آمال ماهر من فيلم "خيانة مشروعة" دون التعليق عليها، فضلا عن نشرها لمقطع فيديو لأحد الدعاة وهو يتحدث عن أن كلام الناس غير الصحيح عن الشخص يكسبه حسنات.

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أحدث التعليقات

مرني عند الغروب
ايوه ياخالي ما ينفع مه هؤلاء المرتزقه الا كذا . خلاها تقطع الخال في الكلام
مرني عند الغروب
إن صاحب الفكرة هي والدتهم التي كانت ترغب في المساهمة في الدخل القومي للبلد منذ إعلان رؤية 2030 . ..... ماشاء الله الوالده عندها بُعد ونظرة اقتصاديه .....................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
abdul
اذا الناس عاشت ٣ اشهر بدون حلاقين، معناها تقدر تعيش بدونهم دائما وابدا. وكذالك دور السِّنَما وملاعب كورة، و حمّام السّاونَة البخاري التركي. لانها ليست من ضروريات الحياة الدينية او الدنيوية. نحن لسْنا في وقت الطّفرة عندما كانت الريالات تتساقط من الاشجار. ومن يريد ان يضيّع ما تبقي من ماله في تلك الكماليات لا يلومنّ إلّا نفسه عند تغيّر الحال.
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري

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